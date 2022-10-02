國學大師錢穆指出理想人的8種特質：虛心、肯負責、有恒、能淡於功利、能服善、能忘我、能有孤往精神、能夠有極深的自信。老朽相信，一個人能有其中兩三個，已可稱得上「善」。之不過，談到「能夠有極深的自信」倒有商榷之處。呢，當今世上就是有些人過於自信，卻被表象所蒙蔽，只擁有錯誤嘅信念，一旦自以為「有深度自信」，便成「擇錯固執」！

天下本無事，庸人自擾之。美國很多時就係「庸人」！呢，幾日前美國國會眾議院兩名共和黨議員致函美國國務院，聲稱16名美國外交官喺非自願情況下，被中國扣留新冠肺炎隔離區，擔心中方可能乘機迫使佢哋交出情報，要求國務院保存外交官被非自願隔離嘅相關文件；又形容扣留美國外交官嘅做法，有損當事人嘅尊嚴，必須結束。

美媒又稱，今年中曾經披露，美國駐華外交官一旦檢測帶有新冠病毒，或是被視為與感染者有密切接觸，將被迫面臨被扣留或與家人分離嘅風險。美國國務院乘機喊話，指中國此舉明顯違反《維也納外交關係公約》；喺美國駐華大使伯恩斯嘅努力下，中國批准美國外交大使及其家人，可以在住所或美國大使館內隔離。所謂「一處鄉村一處例」，中國外交部發言人回應指出，中國一視同仁對中、外籍來華人員採取科學、有效嘅防疫政策，相關政策公開及透明，完全不存在所謂限制情況。

美國將茶杯裏的風波，無中生有炒至乜鬼「憂洩情報」，真係笑大人個口！係人都知美國「走佬特工」斯諾登早年踢爆華府「稜鏡計劃」：美國國家安全局一直監控全球網上資訊，連德國前總理默克爾都係受害者。好心咪講乜鬼「逼交情報」啦！這不是典型嘅作賊心虛，老鴉笑豬黑，自己不覺得嗎？