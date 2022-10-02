十一又至，而在內地長假後不久將在10月16日舉行中國共產黨第二十次全國代表大會，由全國38個選舉單位所產生約2,300名黨代表將在北京參與會議。在「共產黨領導、多黨派合作，共產黨執政、多黨派參政」的政治格局下的執政黨，因此二十大是共產黨和國家的大事。對於二十大報告，我們拭目以待。但回顧過去5年，在實現中華民族偉大復興的目標奮鬥中，經歷世界百年未有之大變局，國家和香港都走過不平凡的5年。

十九大後不到半年，美國時任總統特朗普於2018年簽署備忘錄，罔顧世界貿易組織協定，片面以其1974年貿易法第301條要求美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，打開了中美貿易戰的序幕。「Twitter治國」的特朗普曾在社交媒體中豪言「貿易戰是好事，可以輕鬆取勝」。然而美國4年來對華貿易逆差只有繼續擴大，與此同時美國將貿易戰擴大為科技戰，對中國大量企業以沒有根據的理由肆意制裁。現任總統拜登製造所謂的新疆人權問題，阻撓新疆地區和相關產業，如農產品和可再生能源產業的發展。同時要挾其他西方國家加入其對中國的制裁，並建立盎格魯撒克遜（Anglo-Saxon）聯盟「AUKUS」和「四方安全對話」（Quad）。

在美國為首的西方勢力不只「明鬥」，更利用「暗鬥」的方式進行鬥爭，香港黑暴事件是最明顯也是最大的一場戰爭。對於黑暴，筆者過去已經批判了很多，就不再贅述。另外扶植台灣島內極端力量，最近更企圖進一步近乎殖民的《台灣政策法案》、推動兩岸武統。在外有2021年所羅門群島暴動、2022年哈薩克斯坦暴動等，挑動、收買、扶植諸國反華力量。

但我們絕不向暴政和霸權屈服，2021年楊潔篪對美國代表講出：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話！」而實際上，美國為首的西方力量也面對他們的困境。2019年底在湖北省武漢市爆發了新型冠狀病毒疫情，其後在世界各地相繼爆發。西方社會展示了他們所吹噓的人權和民主價值，原來也只不過是物競天擇、適者生存這款叢林社會式「人權」；美國展示了他的阿富汗時刻、列根號的落跑、英國貨幣自由落體式的急墮等等。

當然，國家發展的道路上從來不是一帆風順，亦有很多問題需要改善，政策和工作仍有很多不足。雖然過去5年，國家的脫貧工作取得重大成功，科技、民生、軍事上都取得進展，新冠疫情基本受控。但不管是國家還是香港，都有很多發展不平衡不充分的問題；而在新科技帶動生產方式改變下，產生新的僱傭方式和經濟分配，但法律上仍落後於改變。而外在的戰爭會否由貿易戰、科技戰，發展成真正的熱戰？沒有人知道，但在風高浪急之時，我們更要有國家意識、大局意識，為實現中華民族偉大復興的目標團結奮鬥！