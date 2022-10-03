歐洲大戰或許還有待俄羅斯新增的後備軍役可整裝上陣，一說是11月。不過，現時戰爭仍然激烈，在俄國收納烏東4地後，美國會否提升攻擊的陣勢，以至用導彈襲擊4地及俄羅斯的其他地方，包括克里米亞？美國未必不會對俄羅斯的舉動作新的反應，炸北溪管道只是警告德國，下一步是把戰爭升級，抑或依普京之意談判呢？

歐洲大戰以外，美國實際上已在全球發動金融戰爭，美國繼續抽緊全球的美元銀根，在加息之外把美元在美國之外供應的成本提高，打擊的是全球貨幣。若美國堅持下去，幾個月內不少國家的貨幣在大貶之後會瀕臨崩潰。由於美元還是全球流通最大的貨幣，至少在國際支付結算中還佔近一半比例，用美元來牽動全球貨幣，美國的力量還十分巨大。

面對美元強勢，再加上戰爭等帶來的國際大宗商品價格大幅波動，各國貨幣仍然是單打獨鬥，強弱之勢明顯，因而主要貨幣如歐元、英鎊、日圓亦抵擋不了。人民幣由於不是完全自由兌換，匯率政策相對地少受美國影響，跌幅較小，可是形勢也不妙。俄羅斯盧布的最大示範作用是實行嚴格的外匯管制，可抑止美元的衝擊。俄羅斯經濟自足性強，能夠暫時封鎖，可也經濟受挫。其他國家缺乏俄羅斯的豐富資源，政府缺乏力量，在美元衝擊之下，今後將會陸續出現危機。

對付美元衝擊，本來國際貨幣基金組織等要帶頭協調各國，可惜衝擊來自美國，美國也操控着這些機構，國際市場上便沒有誰協調集中資源來對抗美元的衝擊。近日衝擊影響過大，歐盟、日本和中國開始稍作反應，卻未必足以捍衞本身貨幣，更遑論合力救援弱勢國家。中國實際上可帶頭拋美元，把美元的匯價壓下，中國、歐盟、日本合作，當可產生作用。與此同時，中國帶頭，與金磚五國以及其他區域組織，特別是與石油生產國等在貿易中採非美元結算，推動去美元化，把全球對美元的需求減低，供求關係變化，可抑美元，由此產生的市場預期可減投機。

美國是要對全球割韭菜，大國們為甚麼不團結一致，如過往金融大危機裏的協作呢？當然，今次是對付美國，美國會來破壞，可是從國家利益、國際利益，中國與歐盟、日本以及印度、俄羅斯等不能再坐視不理。若能合作，將是國際金融發展的一個大進步。