大陸這些年一再對台灣當局喊話，會以最大的誠意、盡最大的努力實現祖國和平統一。大陸不僅喊話，而且有種種利台惠台的舉措，推動兩岸和平統一。然而，台灣方面的「反饋」是「肉包子打狗一去不回」，狗飽後更加狂吠不已。

大陸的利台惠台養肥養壯了台灣，讓它有了更多資財和能力「倚美謀獨」、「以武抗統」；大陸的「和統方針」成了養虎遺患。無數殘酷的事實告訴大陸，和統方針已經走不下去，和統方針實施愈久，希望愈渺茫，台灣愈能從中贏得抗拒統一的時空。要阻止這個趨勢，必須在和統的同時，把政策重心轉到武統上來，並有行動壓力，還要有緊迫性，一旦展開就要步步升級。緊迫性和步步升級開始時，可以不必是明確的時間表和路線圖，但作出的行動要讓台灣當局和美國感到難以捉摸的惶恐，不知何時武統大刀落下。

佩洛西竄訪台灣，導致了大陸實彈軍演大包圍台灣，並且常態化。台灣開始時很驚，現在有些「皮」了，因為解放軍在台灣海空域的軍演、練習、偵察等活動並無明顯升級，台灣感到壓力自然遞減。如果解放軍的飛機不只是在台灣東南空域活動，而是逐漸接近台灣上空、台北、高雄上空，解放軍的戰艦逐漸駛近台灣展開軍演軍訓，台灣還能不驚嗎？還能當無事發生嗎？

又如果，解放軍目前的這些軍事活動、演練與宣布封鎖台灣海空相結合，與某些程度的經濟「困台」相結合，那麼對台灣的軍事壓力、經濟壓力就會大增，效果會更可觀。

而壓力到了一定的程度，就要根據當時的形勢和台灣當局的狀況發出最後通牒。必須指出，這個世界沒有百分百的最佳時機和條件，大陸的武統施壓行動已經展開，就不可能走走停停，見步行步，一心盼望「最佳時機」到來才最後攤牌。事實上，武統這種事總要敢冒三分險、總要一刀砍下，「長痛不如短痛」！