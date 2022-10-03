俄羅斯總統普京簽署文件，正式將烏東4個地區收入囊中。美國和烏克蘭反應倒是很快，前者宣布制裁逾1,000名俄羅斯個人及實體，包括立法機構、軍方及中央銀行成員；後者更一口氣制裁逾3,600名俄羅斯個人及實體，連普京的親屬與親信也不放過。問題是，這種制裁有用嗎？這些年俄羅斯已被美西方制裁過無數次，部分官員更被反覆制裁，早就麻木了。

當然，烏克蘭還有一招撒手鐧，那就是申請加快成為北約成員，可惜這不過是一廂情願。美國已發出明確信號，不會支持烏克蘭加快申請加入北約的要求。北約秘書長斯托爾滕貝格更是大耍太極，聲稱加入北約要由全部30個成員國決定，北約目前的焦點是向烏克蘭提供支援云云。所謂提供支援，無非就是提供一些即將過期的軍火，如果基輔當局還聽不明白，那就只能怪自己太愚蠢。

俄羅斯的底線是，烏克蘭不能加入北約，美西方很清楚這一點，當然不敢越雷池半步，因為他們知道普京說到做到，絕不是虛張聲勢。所以說，最可憐的還是烏克蘭，本以為靠攏北約就可以獲得安全保障，就可以肆無忌憚挑戰俄羅斯，甚至還揚言要奪回克里米亞，結果不但沒有奪回克里米亞，反而失去烏東4地。直至現在，烏克蘭還沒意識到自己只是美國的棋子，還在幻想迅速加入北約，寧不悲乎。

很明顯，俄烏衝突發展至此，已經陷入死局，再也沒有轉圜餘地，只能朝着歐洲大戰乃至世界大戰的方向走下去，終點在哪裏，結局是甚麼，誰也無法預料。接下來最值得關注的是，烏東4地已被俄羅斯視為領土，烏克蘭敢不敢再發動大規模攻擊？美西方敢不敢提供大殺傷力武器？俄方早就強調，對俄羅斯任何形式的導彈攻擊都可能觸發俄方核反擊，車臣領袖卡德羅夫甚至已向普京建議使用低當量核武。這可不是虛言恫嚇，烏克蘭戲子總統澤連斯基也許不知死活，但華盛頓不會不知輕重。拜登日前簽署法案向烏克蘭額外提供120億美元援助，看似大手筆，其實還是有所節制，不敢觸碰俄方底線。

畢竟任何國家都承擔不起核戰風險，美國平時不可一世，一到關鍵時刻就露餡。很簡單，如果美國不是紙老虎，為何始終不敢批准烏克蘭加入北約？為何一方面擺出勢不兩立姿態，一方面私底下與俄方溝通？