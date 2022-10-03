當政治凌駕一切，便會令人喪失是非對錯觀念。北溪被炸，黃營KOL如獲至寶，紛紛拾美國牙慧，指斥是俄羅斯所為。但隨着事態發展，西方傳媒也開始質疑俄國動手的可能性，有黃營KOL前一晚還實牙實齒說「八成係俄羅斯做嘅」，翌日即打倒前日的我，聲稱俄羅斯破壞天然氣管道並無得益，得益反而是美國，但又要為華府緩頰，認為不是政府決定，而是背後的石油集團、軍工企業所為。看他們邏輯混亂、前言不對後語，有時也是一種娛樂。

事實上，事發已經數日，惟歐洲的態度卻愈來愈詭異。歐盟委員會主席萊恩曾咬牙切齒表示，歐盟將對破壞管道行為作出最強力的還擊，但此後便不再高調；德國作為最大受害國，卻不見總理紹爾茨有強烈反應，僅由內政部長宣布與丹麥和瑞典成立聯合調查小組。儘管紹爾茨一直反對開通北溪2號，但德方有份投資的重要基建被毀，總理竟若無其事，可謂咄咄怪事。

拜登的表現更是「可圈可點」。從俄烏開戰前強調「北溪2號將會被終結」，到日前被記者問及北溪是否俄國所毀即拒答兼轉身走人，說美國沒有在背後搞鬼，三歲小孩也不信。特朗普更乘機煽風點火，發文暗示美國可能與北溪爆炸有關。他先前已經警告，破壞北溪可能導致第三次世界大戰。

其實，來說是非者，便是是非人。第三次世界大戰若真的爆發，始作俑者絕對不會是俄羅斯，更不會是中國，而必定是美國。世界上所有亂事都是美國搞出來，由拱火烏克蘭打代理人之戰，到不斷攪渾台海局勢，美國簡直到了唯恐天下不亂的地步。可悲的是，在政治凌駕一切、全無是非對錯觀念的今天，即使歐盟知道北溪是美國炸的，他們敢反擊嗎？