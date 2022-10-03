俄羅斯與烏克蘭的戰爭開展後，西方國家對基輔的軍事援助源源不絕，價值是以百億美元計算。歐美民眾對援烏計劃，大多表示積極支持，不少評論者由是幻想，假如有一天，解放軍進攻台灣，西方民眾也定必會要求國家全面軍援寶島，甚至會請求政府派兵協防。

不過，現實卻是殘酷的，西方的馬歇爾基金會連同其他機構，剛調查了14個與台灣友好的西方國家，包括美國、德國、法國等反華集團的成員。調查團隊訪問了上述國家的民眾，問假設中國大陸兵犯台海，你認為自己的政府應該以甚麼方式作支援。大部分受訪者認為，政府只適合採取外交或制裁方式，而贊成對寶島提供軍事援助的，只有4%，支持派兵協防的，更低至2%。

受訪的14個國家之中，以美國最好戰，大抵也以美國人最自以為了不起。既然如此，如果單計美國，贊成軍援台灣的受訪者，是否就遠比14國的平均水平高呢？事實上，贊成直接或間接提供軍援的美國人，確是高於其他國家，但是也遠不如想像般多。只有8%的美國人，支持在海峽戰爭爆發時，為台灣供應防衞武器，而贊成出兵協防者，也只得7%。如果將兩個數字相加，其實就只有15%的美國民眾，主張對台灣提供軍事支援。

據說美國有七成民眾支持軍援烏克蘭，為甚麼卻只有百分之十幾的人贊成在軍事上幫助台灣？這恐怕就是十分現實的問題，群眾眼睛有時候還是挺雪亮的。今日中國的綜合軍事實力大抵已在俄羅斯之上，山姆大叔惹得起莫斯科，卻不一定惹得起北京。中美兩國若真要硬磕到底，美國大抵不死也得脫層皮。這樣高昂的代價，原來很多美國人不敢也不願去付。