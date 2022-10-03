日本傳媒報道，台灣蔡英文政府派出台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、台灣駐日本代表謝長廷，出席前首相安倍晉三國葬儀式，卻不獲安排出席現任首相岸田文雄舉行的招待會，蔡政府再吃了日本人一記悶棍，民進黨人自討沒趣，只能怪自己政治素質太低。

蔡政府以為派3名跨黨派的前「院長級」成員出席這麼一場國葬，就可以叨到一點「弔唁外交」的光，此前更有具美國背景的媒體以「重量級人士」來形容此3人組代表團，如今竟被請吃閉門羹，真叫倚美、親日上腦者顏面何存？當然，日本外務省既已規定招待會來賓僅限「前現任總統或元首」及「現任議長或部長級官員」，日本人做事向來一板一眼，對台灣代表團作出恕不招待的安排亦是無可厚非，有輿論卻將之說成是日本外務大臣林芳正「排除台灣」，理由是他立場親中，不但欲討好北京，還覬覦首相大位。那麼，其餘約200個國家及國際組織因為上述條件被拒門外，又該如何解釋呢？

不但蔡政府棋差一着，日本自民黨也計錯數。本來替安倍搞國葬，想藉此凝聚民意，加強民眾對自民黨的支持，為修憲工作做好前期公關工夫的用意十分明顯，但日本民眾的反響卻是如此之大，實在教政客始料不及，不但搞出多場反國葬示威，更有人自焚，令自民黨的如意算盤打不響，岸田政府進退維谷，一場「弔唁外交」也只能在雷聲大雨點小之中草草收場，免得進一步刺激民意。

政客估算出錯，問題可大了。看看岸田文雄上月表示有意藉今年日中兩國邦交正常化50周年，與中國積極展開對話，改善關係。日本從廣島、長崎吃了兩顆原子彈，到韓戰時收了大量生意訂單，《廣場協議》卻嘔凸，如今才有歸錯邊之悟，太遲了吧。