香港不乏精彩的舞台演出和優秀的表演人才，筆者早前觀看大型粵語音樂劇《大狀王》，不論是演員發揮、樂手演奏、音樂歌詞、舞台調度、故事內容，都讓人驚嘆，這是一齣值得向外推廣、讓更多觀眾欣賞的原創音樂劇。香港話劇團的創作團隊，在疫情下歷經近3年磨練，花大量心力和時間製作出如此高水準作品，實在是非常不容易。

可惜的是，原定20場的《大狀王》，在完成11場公演後，因有團員確診新冠肺炎，宣布取消餘下演出。不少支持者都感到失望，期待該劇能盡快重演。其實除了《大狀王》的團隊，整個香港的表演藝術界，過去兩年多都飽受疫情之苦，包括實體演出延期或取消、排練場地不足、表演場地受限、門票收入大減、對外演出和交流中斷等，情況絕不理想，需要當局進一步支援。現時是復常的關鍵時期，若政府政策未能妥善配合，恐怕會拖慢業界復甦的節奏。

筆者建議當局，隨着確診數字回落，醫療系統壓力稍見紓緩，可以考慮進一步放寬防疫限制，例如讓劇場入場人數完全復常。現時表演場所與電影院、博物館、活動場所、宗教處所一樣，均有人數限制，為處所容納量上限的85%。希望當局平衡抗疫和業界發展，放寬這些場所的容納人數，讓更多觀眾可以走入劇場、音樂廳、演藝廳、表演場地以及電影院，欣賞演藝文化界的作品，同時增加業界的門票收入。

特首即將發表施政報告，筆者期望當局推出新措施加強支援藝團和個人工作者，提供更多具針對性和即時的援助，協助受影響的表演團體重推演出。同時配合文化消費券、善用西九文化區設施、加強藝文項目的推廣等，更好地重振藝文產業。