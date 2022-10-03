上世紀70年代廉政公署成立，對香港當時公務員長期存在的貪污腐敗惡疾，發揮重大的打擊和取締作用。在執法和教育雙管齊下後，社會回復較清明廉潔，反貪防貪肅貪和督促公職人員廉潔奉公，成為社會文化的主流，從而也鞏固港英年代的管治金字塔。可是，近10年來，廉署的「廉政」和「廉社」功能作用，不知是何緣故逐漸退步，變成睡老虎了。

新鮮熱辣、全港矚目的是將近3萬張假「免針紙」充斥於市，公然破壞政府和市民的防疫抗疫努力。失德醫生簽發假「免針紙」，出售虛假證明書斂財；違法市民行賄醫生購買並使用假「免針紙」，行使假文件。對於非法購買假「免針紙」甚至在診所門外大排長龍，為何電視台早已揭露而情報耳目甚廣的ICAC竟看不到？到再有紙媒揭發了，ICAC也竟視而不見，不立即執法。最近，連前特首也開腔質疑ICAC裝傻扮懵，但仍不見睡老虎「郁身」，最起碼也應主動立案調查370名公務員涉行賄醫生購買及使用假「免針紙」的違法行為吧！難道ICAC要公然包庇他們嗎？

而期望落差更大的是最近法庭兩宗對涉及政治黑金性質的判決，便猛力摑了ICAC兩巴掌：一巴是充公「星火基金」約7,000萬元黑金，另一巴是裁決「612人道支援基金」全部信託人和秘書表證成立。「612基金」開宗明義是為黑色暴亂暴徒的暴動顛覆籌款，涉及數以億元計的黑金，公然籌募和使用黑金，要推倒特區政府的管治。兩宗在香港歷史上空前的顛覆現政權的黑金政治橫行肆虐多年，卻完全看不到ICAC有任何調查和執法取締，ICAC不是睡老虎又是甚麼？「老廉」小案不願做，大案不敢做或做不來，真是豈有此理！