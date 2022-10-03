本報以「惡性循環」指出一個衰世嘅指南針，認真應景。阿哥，虐兒、毒品、黑幫、假難民、鼠患、塌樹、車禍，日日夜夜在發生，而且一單離奇過一單，一單比一單令人嘩然，你話唔係「惡性循環」係乜吖？

人嚇人，好易暈！虐兒事件愈揭愈多，最近大埔特殊學校匡智松嶺第二校捲入懷疑虐兒風波，有家長向本報透露，近年有多名學童疑被不當對待，更疑涉虐兒，包括用外套笠頭至少10分鐘、用口水肩強行蓋臉、長期紮手致瘀傷等。各位，這裏是香港，乃係文明之城、法治之都，怎麼會有特殊學校以如此特殊嘅方法對待兒童，而且隨時攞命？喂！用外套笠頭至少10分鐘，一旦缺氧，分分鐘冇命！各位，試吓自己用手掩口一分鐘，都幾乎窒息吧？簡直不可思議！

此外，有家長聲稱近日校內爆疫，但冇收到校方通知，更有家長不知確診子女被送到哪裏隔離，要四出打聽。家長把子弟付託學校，自己仔女確診被送去隔離，家長竟然可以完全唔知發生乜事，照理應第一時間通知家長，徵詢其意見，依家竟可自把自為，未經家長同意，擅自把確診學生送去隔離，仲要家長蒙在鼓裏，連送去邊都唔知，如此行政失當，呢間學校嘅校長豈能不問責？咁嘅「學校」，有存在價值嗎？

其實呢間特殊學校早有前科，2019年亦被指懷疑虐童，有學童遭人用門夾手致骨折，警方翻查閉路電視，發現宿舍職員試圖把情緒激動學童關在特設房間，學童反抗，拉扯間職員大力關門夾傷其手，惟律政司認為冇足夠證據提出檢控。新冠疫情下，好故事難尋，衰嘢卻俯拾皆是，2021年虐兒案共有1,232宗，按年大升六成。老朽虎年最終願望就係：社會可以見良性互動代替惡性循環！