折騰3年多，香港回來了！「0+3」檢疫、200國際金融巨頭聚首峰會、「七欖」和「渣馬」等盛事復辦，彰示特區政府對堅拒抗疫「躺平」，力促社會復常、經濟復甦的決心和行動。時間點和方向面都精準巧妙，決勝點則在如何推動社會向前走、青年接大任，並讓香港從挑戰和逆境中茁壯「復常」，實現王者回歸！就此，「食老本」固不再可能，追落後也要有新謀略，說好故事更要有「認知戰」的破局思路。

經歷「黑」、「疫」纏磨，社會早已元氣大傷，根基底氣亦遭蠶食淘空，而顛簸詭譎的外圍形勢，暗促本是紛亂雜陳的地緣政治、疫情持續、制裁攬炒、滯脹加息、國安衝突等不明朗因素疊加歪纏，並且相互裁量連動，讓新一波「完美風暴」伺機撲襲。香港在10‧1前夕、政府「百日黃金期」這歷史節骨眼，使出系統復常的政策連環拳，通過標誌性的實體活動，在疫情可控的基礎上，為香港全面復常開路、為國家通關聯外探路，劈劃一國兩制下的特區管治新格局，確切體現良政善治的擔當和責任。

問題是社會「冰封」太久，「解凍」更形複雜艱困。需注意，當前的經濟金融危機迫在眉睫，而疫情亦已放緩，醫療和防疫系統也在整固，但病灶既在疫情，因而在促進社會復常、經濟復甦的過程中，不能主次易位，為提升經濟或其他邊際效益，而將放寬疫情管控視作博弈手段或籌碼，維護人命健康才是不容退避的管治底線。當然，香港的復常步伐、速度、力度和深廣度都已落後於人，若只是「加把勁、增點錢」式自我努力，只能追落後，甚至愈追愈落後，香港應怎樣提速追趕、後發先至呢？

如何達致維護健康和提高經濟利益的動態平衡，本身帶有明顯的風險博弈，因而需要跨部門、跨專業甚至跨地域的協調合作，既須以全局觀去作審視研議，又要預早規劃部署政策法規、行政管理和資源配套的前期準備，更須有前瞻性的新思維、破局式的新視角，應對未來任何可能出現的挑戰和風險變數。因此，復常工程必須由政府主導，以政策措施帶動，以復常路線圖去推動社會各界特別是年輕新世代跟進配合，並且是令行禁止的強勢果斷，消除社會的誤解和歧異，才能重塑和強化香港的實力和格局，實現香港「由治及興」的目標，但政府妥善準備了嗎？大家是否樂意聽從政府這根指揮棒？

香港的歷史從來就是一連串的挑戰和考驗，過往能熬得過去，未來也將順利解決，新格局催生一國兩制下的「融合治港」新思維，突破「傳統」視角維度的局限性，抓住發展大勢，提升管治水平，提高管治自信，更好把握「由治及興」的內在邏輯和實現路徑，並從「認知戰」的格局，對內對外講好香港故事，重塑城市形象，重建年輕新世代的認同歸屬。