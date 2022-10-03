娛圈單打：熱巴吸金排第一　新疆最佳代言人

新疆女神迪麗熱巴不僅顏值登頂，連吸金能力都首屈一指。本報報道，她共有28個代言在手，包括時裝、化妝護膚品、食品、日用品以至家居電器等，由頭到腳應有盡有，保守估計吸金過億港元，成為內地女星之冠，力壓老闆楊冪和歐陽娜娜，認真巴閉。美國佬最愛拿新疆人權說事，動輒批評中國打壓人權，如今熱巴以事實狠狠打臉美國佬，不知他們有何話說？

維吾爾族的女孩有多漂亮，古有金庸筆下的香香公主作證，今有迪麗熱巴這個人辦。深邃的五官，大大的眼睛，白皙的皮膚，勻稱的身段，令熱巴甫出道即以仙女姿態橫掃娛樂圈。

事實上，小時候的熱巴已是美人胚子，演藝才華橫溢，年紀輕輕便練得一身好「舞功」，尤以民族舞和芭蕾舞最為突出。15歲從藝術學院畢業後，就職於新疆歌舞團成為專業舞蹈員，17歲考入上海戲劇學院，22歲拍攝《克拉戀人》一炮而紅。出道至今，形象健康大人細路都鍾意，更獲美國網站TC Candler選為「2021年全球百大美女帥哥」之一，美貌所向披靡，難怪代言廣告接到手軟。

自熱巴一鳴驚人後，新疆出產美女便無停過，古力娜扎、麥迪娜、佟麗婭、哈妮克孜等等，均被譽為「百年一遇」、「千年一遇」的大美人，但始終無法撼動熱巴的神級地位。

這不禁令人想起，美國最鍾意以新疆人權問題攻擊中國，語不驚人死不休，但從來無法拿出令人信服的證據。反而一個迪麗熱巴，單是拍廣告便收入逾億，荷里活明星都未必做得到，還不足以KO那些無中生有的不實指控？