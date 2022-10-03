世界視線：卓慧思減稅大計　玩政治經濟賭博

英國卓慧思新政府推動大規模減稅計劃，重點有最高稅率由45%降至40%，一般收入基本稅率則由20%降到19%，希望提升中產及企業的消費和投資。10月起半年內提供估計約600億英鎊能源津貼給家庭及企業，還減樓宇買賣印花稅，刺激佔經濟高比重的英國地產市道。這計劃預期未來幾年可使經濟年增長率由平均1.5%升至2.5%。

不過，計劃估計英政府未來3年要額外花費2,000億英鎊，卻完全沒有說明資金何來，這正是不少經濟學家的批評所在。國際貨幣基金組織（IMF）也罕有表明，不建議英政府在通脹高企下目標不明地大幅減稅。

對比約翰遜政府，卓慧思政府意識形態上接受供應學派的經濟理論，深信減企業及富人稅可增加投資和富人消費，間接增加生產及社會消費的經濟動力。有經濟學家估計，卓慧思保守黨政府要延續英國脫歐本來就是要擺脫太多歐盟在經濟的管控機制，使經濟進一步自由化。然而，面對經濟衰退及高通脹，減稅是否可以刺激投資及消費，從而帶動經濟增長，就非常令人懷疑。相反，不少經濟學家提議，這個時候政府更應投資改善基建及教育，以提升社會效率和創意。

從英國民意方面看，政治學教授Tim Bale指出，特別在能源危機及通脹嚴重的時刻，英國人民較傾向支持更保護基層的政策，而非使社會貧富更懸殊的富人減稅政策。他深信目前工黨民意已領先保守黨約15%，這項不良新政策相信會在18個月後的全國大選使保守黨大敗。更何況，卓慧思接任只得到三分之一保守黨議員支持，三分之二表示懷疑，推動計劃將不獲內部大力支持。

伯明翰大學研究員Jake Scott則表示，卓慧思在製造自己是繼承戴卓爾夫人的假象。然而，戴卓爾夫人是接手工黨多年執政的經濟僵化，但卓慧思正是延續着保守黨長期執政的困局。戴卓爾夫人推行市場化是極關注收支平衡，而這正是卓慧思忘記的。

最後，為表現推動這減稅計劃的決心，卓慧思辭掉實力派財政部常務秘書施浩禮（Tom Scholar），目的是撤除「財政部的正統性」，意思是要破釜沉舟推行這項政治決定，不容許財政部文官體制的任何可能阻撓或制衡，相信這會嚴重威脅英國一向執政官員與文官之間的良性互動，更不利計劃的推展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻