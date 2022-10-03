功夫茶：假難民為禍香江　治標靠善用方艙

俗語有云︰「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥！」假如本港足足有萬幾兩萬粒「老鼠屎」，就算幾繁榮昌盛，港人遲早都一鑊熟！唔想咁樣，港府喺推動經濟復甦嘅同時，就要揪出呢啲「老鼠屎」，清理禍患，香港先有望長治久安！

講到禍患，相信大家首先會諗起嘅，肯定係假難民同埋南亞幫啦！原因無他嘅，出街行吓隨隨便便總見到一兩個南亞人，每次見親都膽戰心驚，直頭街頭見到街尾就兜路走，又點會唔係第一時間諗起呢？唔係想一竹竿打沉一船人，查實香港都有好多奉公守法嘅少數族裔，可惜假難民實在太多，又經常為非作歹，上至謀殺強姦，下至偷盜搶劫，十單有八單都關假難民嘅事，好難唔令港人留下刻板印象，隨時少數族裔見到假難民嗰陣，自己都驚埋一份！

呢啲假難民對香港毫無貢獻，偏偏喺過去10年，港府足足花咗85億元喺佢哋身上；假如拎呢筆公帑當消費券派畀全港市民，每人足足分到1,300蚊，相當於好多人半個月甚至一個月嘅飯錢！香港現時有好多人開飯都成問題，港府繼續慷納稅人之慨，尤其家吓財赤咁誇張，自然惹來民怨啦！如果冇假難民，點止庫房慳番好多，甚至連執法部門，都可以投放更多資源喺打擊毒品、黑幫等嚴重罪案之上；況且，冇晒假難民，亦即係黑幫都冇埋「南亞兵團」，意味着黑幫實力將受到重創！

所以話，假如冇晒假難民，本港現時面對嘅種種難題，都會得到解決或紓緩！咁點先可以冇晒假難民呢？「治本」嘅方法就梗係退出《禁止酷刑公約》啦！呢條公約係由港英政府簽下嘅，香港都回歸祖國懷抱25年啦，仲唔退出等咩？更何況，大家睇吓英國佬，依家咪又係將啲非法入境嘅難民送去非洲盧旺達，係得港府先咁笨，繼續接收！孟子有云「親親而仁民」，愛都有層次，港府係咪應該先關愛香港市民，之後先考慮幫助其他人呢？

好可惜，呢個「治本」方法，本報同各界倡議咗咁多年，港府始終一啲回應都冇，簡直令人痛心疾首！有見及此，有議員同學者提出折衷嘅「治標」方式，就係等疫情結束之後，可以善用偏遠嘅方艙醫院作為難民營啦！雖則話現時有聲音，認為方艙醫院可以轉型為過渡性房屋，但其實兩者冇衝突；如果間方艙係近市區嘅，自然可以用作過渡性房屋，但如果係母雷公咁遠，邊有市民肯住，咪可以拎嚟做難民營囉！

聽到「難民營」3個字，大家可能覺得有疑慮，擔心有人道問題；但講真，對於真係逃避戰火、饑荒或者酷刑嘅難民嚟講，有得食有得住，方艙環境又唔差，真難民係嚟避難，又唔係嚟度假，點會咁多奢求啊！至於嗰啲根本唔係避難嘅假難民喎，見到要入難民營，自然打退堂鼓，屆時分分鐘連審核申請嘅程序都慳埋！