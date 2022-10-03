正論：居所惡劣如地獄　港人最愁是住宿

香港社會，問題多多，內外通關向正確方向邁進，雖嫌步伐緩慢，但起碼露出曙光，可是就算解決疫災，不少市民依然活於水深火熱之中，尤以房屋問題，最是惡劣，解救刻不容緩，但政府種種方案，只聞樓梯響，遲遲未改善供應，基層日日如棲身地獄。

今日是聯合國所訂的「世界居所日」，但號稱國際金融中心的香港，基層居住狀況卻是極大諷刺。據調查發現，居住在不適切居所的非長者單身人士，包括劏房戶，逾七成半受訪者的租金佔入息比例竟高達四成，近九成受訪者表示曾因住屋開支而要節衣縮食，所受壓力巨大，甚至有四成受訪者患有抑鬱及焦慮等精神問題，但多數沒有求醫或覆診，私醫費用難以負荷，若向公院求醫，排期也是要等幾年！

基層總是要等，無論是等上樓或等醫療，有人輪候公屋，一等就是18年，不少人壯年等到頭髮也白了，才如願上樓，因為已踏入長者年紀，計分有優惠，這是何等的悲哀。近年有大學生一早已申請輪候公屋，皆因知道排隊恐怕要幾十年，早入紙就等少幾年。在等候的漫長歲月，除了交租帶來沉重壓力，還有是惡劣居住環境的困擾。

有輪候公屋逾5年半的劏房女住戶，訴苦表示居住地方有老鼠出沒，「晚晚和老鼠一齊瞓」，患有抑鬱症，長期因經濟問題擔驚受怕。有租住床位的青年，與22戶共用一個廁所，衞生差劣經常被蚊蟲木蝨叮咬，身上滿是疤痕傷口。這何止是「不適切居所」，簡直是非人生活，說是人間地獄也不為過。

治本的方法，當然是增加公屋供應，團體呼籲政府增加非長者單身人士的公屋配額，他們往往是被忽視的一群，坊間甚至有人指他們年輕力壯，有手有腳，應該讓配額給老弱或家庭優先，但是大家又怎能忽略，青壯正正是社會勞動力的最大支柱，如果不能安居，怎能樂業？

政府應該為非長者單身人士提供實質支援，首先應將3年的現金津貼試行計劃恒常化，並把他們獨立於一個輪候組別，減低輪候時間，以免等到「天荒地老」。在未上樓的過渡期，應該安排過渡屋給他們暫住，由政府負責管理，租金及衞生方面會比較有保證。雖然租管新例已經生效，但先天不足，沒有訂立起始租金管制，劏房租金水平繼續失衡，租管作用如斷一臂，可說是紙老虎虛張聲勢。

香港土地問題是不少社會問題的根源，也是很多港人總是愁眉苦臉的原因。其實本港土地不算多，但亦不算少，面積比起新加坡還大，人家善用公營房屋解決居住問題，港府相形見絀。本報出錢出力覓地，加上各界人士建議，連適合起樓的土地也一一為政府找出來。所謂土地供應不足，很明顯不是因為本港面積不夠，而是政府未有善用，任由珍貴土地資源荒廢，社會深層次矛盾，政府難辭其咎，新班子蜜月期已過，也再沒有藉口，是時候要做實事了。