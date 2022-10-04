功夫茶：店舖阻街早成風　最怕行動一場空

隨住防疫措施逐步放寬，大街上人流愈嚟愈多；市民行開行埋，好容易就肩碰肩擦身而過。假如只係行吓街唔趕時間，逼啲就逼啲，慢慢行都係種樂趣嚟；之但係港人生活節奏急促，趕返工趕返屋企嘅情況並不罕見，急起上嚟都幾令人忟憎，好多人甚至會行落馬路，險象環生！

雖則話香港地少人多係事實，但並唔係造成條街咁逼狹嘅主因！更大原因在於，香港好多店主都鍾意將貨物擺出門口，以便舖頭入面可以有更多空間，容納更多客人；另一方面，將啲貨物擺埋出街，亦都更容易吸引客人目光，畢竟好嘢都收收埋埋，咁就冇意思啦！雖然唔知邊個帶頭，但大家有樣學樣，你又擺我又擺，成條行人路冇咗一半空間，行人咪自然逼埋一堆！假如擺出街嘅只係啲包裝完好嘅生活用品，都仲叫好啲啲，有啲菜販肉販甚至就咁將啲食物擺喺門口，點止阻街，仲引起咗嚴重嘅衞生問題添！

有見及此，港府推行嘅「清潔全港大行動3.0」進入第二階段後，工作重點都放咗喺打擊擴展店面導致阻街嘅衞生黑點之上，食環署同警方尋日起陸續喺全港各區展開嚴厲執法行動，加強處理店舖阻塞通道問題。當局又指，食環署同警方自去年9月起，已經喺東區、九龍城、觀塘、深水埗、荃灣同元朗推行聯合行動試驗計劃，一共展開咗超過316次聯合行動，發出1,537張定額罰款通知書或傳票，同埋342張警告通知書，要求物主限時清走物品。當中有65張通知書逾時未獲遵辦，結果食環署清除咗大約16.8噸物品，絕大部分已被充公。

講到係威係勢咁，成效梗係令人期待啦，但大家唔好咁開心住，皆因官腔呢樣嘢，最好保持住半信半疑！正如上文所講，呢個聲勢浩大嘅「清潔全港大行動3.0」，不知不覺已進入第二階段，而第一階段嘅工作重點，查實係處理後巷黑點。入得第二階段，係咪代表全港後巷已經得到清理？大家都有眼睇！除咗啲官員巡視過嘅地點之外，好多後巷至今依然污水橫流、老鼠曱甴繼續日日開Party；照咁睇，喺第二階段中，恐怕除咗官員落區做騷嗰幾個黑點之外，其他阻街黑點都唔慌有成效！

更何況，店主將啲貨物擺埋出街，早已成為一種風氣，甚至可以叫做「傳統」，唔係話發一兩張告票罰款，就可以徹底解決！畢竟「家家有本難唸的經」，有啲店主都唔係刻意想阻街，但間舖可能得「豆膶」咁細，舖租又黃金咁貴，迫不得已只好「以身犯險」。所以話，當港府嘅第二階段行動結束之後，功夫茶都相信阻街情況，喺短期內會得到改善，之不過隔多幾個月，咪又係恢復原狀囉！