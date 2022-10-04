世界視線：烏戰目標是德國　美國陰謀難掩飾

瑞典一份報章近日披露美國蘭德公司今年一月的機密文件。蘭德公司是美國空軍的智囊機構，作出的報告都供軍方與政府政策參考。蘭德否認有這份文件，屬正常反應。但從文件內容看，卻與美國在烏克蘭戰爭採取的策略絲絲入扣，可信度頗高，其中的提法也值得我們據之來理解烏克蘭戰爭美國的意圖和目的。

文件的出發點是美國經濟，尤其是銀行體系，正急需外來資金注入來維持運作。文件認為，因有歐盟與北約約束，只有歐洲各國才可以在低軍事與政治風險下，向美國提供這樣的外來資金。況且，若德國與法國合作，對美國會是經濟與政治的競爭對手。

排除德國可能對美國的政治競爭，美國的戰略是要摧毀德國經濟，斷絕德國與俄羅斯合作，保證俄國不能供應天然氣給德國。啟動俄烏的烏克蘭戰爭，便可以把德國與俄國敵對起來。現時德國執政聯盟中的綠黨便是重要反俄的因素，因為德國綠黨是瘋狂的教條主義，容易策動他們反俄而不顧經濟與國內政治。

打擊德國的重點是減少以至完全停止俄國天然氣供德，德國的經濟會造成製造業的零部組件供應不足、物流鏈的破壞帶來骨牌效應，且從德國擴散至歐盟全體經濟。德國與歐盟衰落的後果是資金外流往美國，文件估計這會使美國經濟獲益7至9萬億美元，和把千萬計的歐洲人才驅趕往美國。

這樣的文件及相類的分析已在歐洲傳播，美國的否認與美國主宰的國際媒體的掩蓋、扭曲，不可能使歐洲一直被愚民下去，特別是北溪天然氣管道的被炸，更使德國與歐洲社會可清楚看到美國的最終企圖──斷絕德俄的合作，把兩者敵對起來，符合美國從英國學回來的分而治之，且更進一步引誘它們自相殘殺，自我毀滅。美國取替大英帝國的世界版圖後，再打敗日本、蘇聯，便到歐盟。俄羅斯不能與歐洲合作，便沒有復興發展的機會。歐盟、俄國同敗，下一步當然是中國了。

不過，德國亦可能有變。德國政府一直拒絕提供坦克等給烏克蘭，國會早前亦以476對179票否決增加對烏克蘭的軍援，總理紹爾茨也在聯合國大會上堅持支持烏克蘭之餘，不使戰爭升級，不改平衡政策，且看冬天來臨，德國社會與政府怎樣應對跟從美國支持烏克蘭戰爭的沉重代價。

研究所所長 陳文鴻