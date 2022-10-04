娛圈單打：複製炎明熹之路　青春靚女有着數

歌唱選秀節目《聲夢傳奇2決賽》圓滿落幕，賽前被睇高一線的「大魔王」趙紫諾Sabrina雖然技巧取勝，但輸蝕人氣，最後大熱倒灶，只能屈居季軍，由任暟晴Jasmine登上冠軍傳奇新星寶座，亞軍則是公認唱得的黃洛妍Janees。Jasmine只有16歲，而去年奪冠一炮而紅的炎明熹Gigi當時也是16歲，是咁啱得咁蹺還是TVB食髓知味，急欲複製Gigi走紅方程式，不妨拭目以待。

大台近年頻頻被嘲為「老人台」，皆因該台藝人老化嚴重，電視劇男女主角大都四、五十歲高齡，《白色強人II》就是典型例子。此所以，《聲夢傳奇》的炎明熹和姚焯菲橫空出世，極速爆紅，不僅為大台帶來一股清新風氣，更是補充新血的最好途徑。難得小妮子唱得睇得兼具觀眾緣，《聲夢傳奇》由是添食，相信可以長玩長有。

無獨有偶，今年奪冠的Jasmine也是青春靚女，甚至被網民譽為「小全智賢」；儘管25歲的Janees也很年輕，唱功更獲網民大讚，但兩相比較下，評判取Jasmine而捨Janees，絕對不足為奇。

正因為以貌取人的嫌疑揮之不散，跟去年炎明熹的眾望所歸截然不同，Jasmine演藝之路能否如Gigi一樣順風順水，還須看其造化，但TVB將給予大量機會則是肯定的。

雖然賽後有很多網民意難平，直指Janees唱得更好，Jasmine只是花瓶，無資格攞第一，但亦有心水清的網民一語道破天機：「相差10年，當然找個有未來10年的人啦」，這句留言足以解釋一切。