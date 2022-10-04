產評：歐美玩火齊自焚　金融風暴勢再臨

在俄烏戰爭，歐美不顧後果向俄羅斯施以金融制裁，卻低估了自身的通脹風險及能源危機，結果如今經濟陷困。近日傳來有歐洲銀行瀕臨破產邊緣，實不讓人意外。美國此刻最擔心的，自然是會否受歐洲拖累，畢竟美股刻下亦危危乎！眼見英國早前出招弄得鎊匯大幅波動，加劇歐洲金融危局，難怪白宮立即出手阻撓。可見歐美這對難兄難弟齊齊玩火自焚，只怕事情發展下去，最終一發不可收拾，新一輪金融風暴正在倒數，考驗各方應對危機的實力！

2008年美國次按危機，大型投資銀行雷曼兄弟財政爆煲，引發一連串系統性風險，最終聯儲局要祭出量化寬鬆力挽狂瀾，銀行要大幅削債，金融監管亦從此收緊，全球經濟震盪，就連中國亦要拋出4萬億元人民幣救市措施，一場風聲鶴唳的金融風暴如今仍歷歷在目。

目前俄烏戰爭變成持久戰，改變了全球能源格局，激化全球通脹。歐洲及美國的通脹皆處於數十年來高位，央行都在猛力加息抗通脹，今冬能源供應更極具挑戰。在這宏觀經濟情況下，歐洲銀行業經營本就面對着大逆風，一則歐洲的能源短缺和利率上升，大大打擊製造及其他經濟活動，增加商業壞帳和貸款需求放緩的風險，打擊盈利，遇上央行持續收緊流動性，加劇財務危機，猶如一道催命符！

另一方面，金融市場表現往往走先經濟，今年以來全球金融市場表現不堪入目，股市反覆尋底的同時，全球債券市場更處於數十年以來最慘烈的拋售潮，已較高位累跌兩成，全球政府債券被指正處於1946年以來的首次熊市。更甚的是，強美元讓一眾非美元貨幣持續大幅貶值，英國新首相在這個關鍵時間提出半世紀最激的減稅方案，引發英鎊兌美元匯價貶值至歷史新低，波幅之大如降級成新興貨幣，變相在加大整個歐洲所面對的金融風險。股、匯、債市三殺，令各大金融機構都透不過氣，就看音樂椅遊戲的音樂一停，誰先倒下。

當然，任何企業打開門做生意，總會有風險，能否及時採取行動，如整改重組、開源節流，以增強市場信心，疏導流動性風險自是關鍵。不過，針對目前歐洲金融企業的問題，更重要的是，整個歐洲經濟景氣在持續惡化，若如歐洲央行預期，未來兩季持續陷入衰退，明年經營環境只會更差，則資金繼續出走之餘，早晚會引爆歐洲「債災」，並將風險傳導至美國金融市場。見到愈來愈多投行看淡明年美股走勢，豈非無因。

世事如棋局局新！有別於此前的金融危機，乃今次中國並沒有跟大隊，一方面早於西方國家去槓桿、減風險；另一方面，持續的防疫遏抑了經濟擴張，有助減少外部風險傳導，加上嚴控通脹，並全方位籌劃加大金融開放改革和人民幣國際化，市場基本因素與體制較具優勢。一旦西方金融「爆煲」，聯儲局貨幣政策進退失據，歐美經濟道盡塗窮，中國經濟若能交出「復常」的增長故事，向世界展示出一套新的治理經濟方案，且看能否扭轉全球資金流向，為東升西降揭開新一頁。