正論：天氣偏熱人心冷　鬆綁太慢救市難

踏入10月，按理已是深秋，落葉蕭瑟，可是氣溫仍然高企不下，維持在攝氏30多度左右，香港昨日依然發出酷熱天氣警告，不但市民難以承受，連商戶也忍不住在流汗，可是流的是冷汗。

天氣反常，但世界還是要轉，生意依然要做，如果大家有留意各大時裝店，已經陸續推出秋冬時裝，否則存貨難以清倉，但很多都門堪羅雀，乏人問津，換季的市民寥寥可數，街上的行人還是穿短袖甚至熱褲，賣羽絨冬褸血本無歸。最無奈是天文台預測高溫天氣仍然會持續一段時間，拉尼娜現象在過去個多月持續，引發世界各地氣候災害。預料今年10至12月本港平均氣溫介乎攝氏21.7至22.3度，這個冬天不會太冷，大家可能會穿着汗衣去迎接聖誕，家中的寒衣大褸恐怕無用武之地，又怎會入貨買新衫呢？

表面上天氣反常與政府無關，實際上，民生無小事，息息相關，政府的責任就是出手減少災害的後遺症，這是考驗官員的應變能力。香港市道蕭條，政府本身就難以擺脫關係，這幾年的嚴苛防疫措施，基本上是以有形之手去干預自由市場。就以防疫措施中對食肆每枱人數，對宴會人數的限制，令到不少慶祝場合特別是婚宴都沒辦法如期舉行。一世人一次的婚禮，大家都希望愈多人參加愈好，而且一枱分開幾枱，成本也大增，政府還要求赴宴會要事前做快測，簡直是落井下石，很多情侶都將結婚念頭暫時擱置。

市道一環扣一環，應約宴會，出席派對，大家都會盛裝打扮隆重以示尊重，添置新裝禮服在所難免，使的是開心錢。但因為疫情防疫措施，大家都減少去宴會，以免重蹈洪門宴覆轍，餐廳酒樓固然損失慘重，但時裝界也是重災區。香港有很多訂造禮服西裝店，世界知名，但在疫情下，外資撤離，商業活動縮減，遊客買少見少，這些洋服店都在苦苦支撐。

政府擠牙膏式放寬防疫措施，「3+4」至「0+3」，都未見對消費市場有重大起色。旅遊界昨日清楚表明現有安排，對酒店及各方面都沒有幫助。旅客心態不難明白，擔憂來到香港在機場入境時核酸檢測陽性，又或者在港逗留期間驗出陽性，便立刻要隔離，旅程頓時泡湯，難道真的要像某議員所說，推廣方艙作景點嗎？政界人士包括議員及行會成員都說出事實，只是政府自我充耳不聞，會不會是等施政報告，才作進一步放寬公布，以顯示新班子的「大恩大惠」？

新一份施政報告公布之時，防疫剛過千日，這些日子，市民與世界隔絕，終於等到取消入境隔離，有機會可以飛去外地過白色聖誕，紛紛計劃行程外遊，對本港消費市場雪上加霜。外國人重視聖誕新年，難道會來香港過熱辣辣聖誕，隔日撩鼻探喉做核酸檢測？年尾是消費黃金季節，假若還沒有徹底解禁，零售業恐怕迎來冬眠，未必可以支撐到復活節「翻生」。官員是否慣了做「冷氣軍師」，忘記了民間的水深火熱？