在北溪天然氣管道被炸、烏東4區公投入俄後，國際形勢變得更為嚴峻。與此同時，美元匯率急升，迫使各國貨幣大貶，主要貨幣包括人民幣都避不過大貶，國際金融危機似正蓄勢待發。

烏克蘭之戰已變成白熱化的俄美之戰。美國支持烏軍在戰場上進攻得利，或許可使美國暫不採取極端手段對付俄羅斯。但俄羅斯已擺明立場，攻擊烏東4區便是攻擊俄羅斯，已經不是特別軍事行動，而是衞國戰爭。今後這幾個月大戰可期。假若俄軍反攻，扭轉戰場劣勢，美國又會怎樣反應呢？

美國與北約輸烏的武器已沒有開始時的克制，反而匆忙升級，此所以有現時烏軍反攻得利的局面。戰場形勢若逆轉，美國會進一步提升供烏的武器水平與規模，尤其是制空權的控制將會是空防體系、導彈和無人機，還有美軍的電磁攻擊力量，星鏈的衞星支援。俄羅斯也必然有所反應，未必動用戰術核武，戰況仍會更為激烈。德國總理紹爾茨最近強調限制對烏的武器供應，一是不想戰爭升級；二是戰爭將會是十分危險，害怕俄羅斯的反擊升級，因而引發歐洲大戰。

現時看來，俄美兩方，哪一方戰爭失利，都會把戰爭升級，即使歐盟中的德、法等猶豫抗拒，美國是一戰到底，寧願歐洲玉石俱焚。北溪管道被炸，顯然美國不達到歐俄同敗是不會罷休的了，這配合美國發動的金融戰，全球經濟也顯然是沒法逃過大危機的爆發。

美國企望的是重複二次大戰，用歐洲大戰來解決本身的金融與經濟危機，也連帶打敗歐洲列強，搶奪它們的海外屬土與市場。幸好現時東線亞洲沒有如日本一類的美國同盟，中國還可苟安，但全球化的程度已今非昔比。中國作為世界工廠，深度依賴全球的平穩發展，歐洲大戰，亞洲經濟與歐美脫鈎，也會經歷極其苦痛的轉型。美國當然不會不乘人之危，甚或在東亞藉機製造危機，使歐洲及全球的資金不會逃往中國及亞洲避難，只能流往美國供美國資本勞役。

這次或不會即時引發世界大戰，可是歐洲以外，經濟衰退與危機難免。這不會是以往戰爭的複製，因涉及的國家更多，可對全球的危害更大。慘烈之處，傷亡人數會更多。能否說這是美國全球霸權崩潰前、世界新局形成之前的陣痛？香港當然不會置身事外，也必受池魚之殃。