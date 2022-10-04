俄烏之戰若升級為俄歐之戰，中國將如何自處？如果升級為俄美歐之戰，中國將如何自處？如果升級為核子戰特別是戰略核武大戰，中國將如何自處？事情步步惡化下去，中國的前途、人類的命運就會到生死關頭、毀滅關頭。

為何遠在萬里、西半球的俄烏之戰，會令中國遇到生死大難題？因為俄烏之戰是俄美之戰；因為中俄有「上不封頂」的戰略協作關係；因為美國實際上把中國視為更大的對手，打垮俄羅斯就會全力打擊中國；因為大勢下中俄唇齒相依。不過，儘管如此，中國在這場世紀生死搏鬥中，正小心運用戰略策略，既支持俄國，又不把自己拖進戰爭，始終把握主動權，靈活性維護自身根本利益。

從今年2月到現在，俄烏之戰尚未波及影響到中國，中國可置身事外，只在外交上、國際輿論上和非戰爭物資上支持俄羅斯。「四地公投完成」和北溪管道被炸，戰事肯定會升級，會引發俄歐之戰。若如此，中國大致上還可保持這樣的「挺俄」策略，俄國也能自行應付。再打下去，美國直接參戰，成為美俄大戰、世界大戰，俄羅斯肯定會倍感吃重，難以招架。

這個時候，俄羅斯若向中國求援，包括軍事求援，中國管不管？若管，中國即被捲進戰爭，和美歐成為敵國；若不管，俄羅斯在挺不住危局下，會動用核武器，引發核大戰，中國會被拖進核混戰嗎？這是大概率的。在動用毀滅性的戰略核武器同歸於盡時，不能幻想美國不打中國。普京說，俄羅斯不存在了，世界還有甚麼意義？美國何嘗不是這樣想？

因此，中國在任何情況下，都不能捲進這場有可能毀滅世界的戰爭，這不是中國對俄「不仗義」，更不是中國怕美國，而是對中國無必要、無意義，而是中國只應在維護自己的國家民族利益時動用核武。普京是為了俄羅斯利益動用核武，中國當然不能陪他。