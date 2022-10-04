剃人頭者人亦剃其頭。美國CIA「走佬特工」斯諾登日前獲准加入俄羅斯國籍，無疑是一件令美國難堪的事，惟在西方媒體刻意低調處理之下，似乎沒有引起太多人關注。這就叫欲蓋彌彰，西方媒體向來如此，選擇性報道是其最大特點。通過斯諾登事件，世人不僅見識了西方的馳名雙標，更見識了美國的虛偽醜陋。

也許斯諾登已不再是新聞人物，漸漸被人遺忘，但他當年揭露的美國種種醜行，至今依然沒有改變，而且愈來愈肆無忌憚。早前中國西北工業大學提出確鑿證據，指控美國國家安全局（NSA）對其持續發動網絡攻擊，竊取各種機密數據，並查詢一批具有敏感身份的中國人員。對此，美方至今不敢回應，分明是心裏有鬼。美國為何針對西北工業大學？原因很簡單，該校是中國頂尖學府之一，是中國航空、航天、航海、科研等領域的重點研究院校。近年中國在這些領域突飛猛進，儼然有後來居上之勢，老美焦慮不安，不惜以下三濫手段竊密。實際上，這不過是冰山一角，從斯諾登的爆料可知，美國對全世界的監控和竊密早已無孔不入，連盟國領導人也不放過，更遑論中國。

一直以來，美國憑藉在互聯網領域的絕對優勢，任意妄為，無惡不作，成為名副其實的黑客帝國和竊密慣犯。但可笑的是，老美反而倒打一耙，經常指摘中俄等國進行網絡攻擊和竊密，可見他們是多麼的虛偽。斯諾登正是因為看不慣美國所作所為，所以挺身爆料，以致落得被追殺的下場，不得不亡命天涯，幸好獲得俄羅斯庇護，總算是不幸中之大幸。反觀「維基解密」始創人阿桑奇就沒有這麼幸運，他因為揭發美國在阿富汗和伊拉克等地犯下的戰爭罪行，以及在關塔那摩灣監獄虐待囚犯等等，而遭美國通緝，去年被英國司法當局裁定須引渡美國受審，隨時面對175年的刑期。

說穿了，阿桑奇和斯諾登的「罪行」，無非就是曝光了美國的罪行。如果被曝光的對象是其他國家，他們不但沒有罪，還會被西方視為英雄，也許早就獲得諾貝爾和平獎。由此可見，任何人都可以享有新聞和言論自由，唯獨不能有批評和揭露美國罪行的自由。美國喜歡將敵對國家稱為「邪惡國家」，不正是典型的賊喊捉賊嗎？論邪惡，美國認了第二，任何國家都不敢認第一。