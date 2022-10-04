女王一去，大樹飄零。都說英國首相卓慧思比前任約翰遜更不堪，果不其然，上任未滿一個月，民望斷崖式暴跌至18%，堪稱前無古人。在英鎊匯價狂瀉、國債被大舉拋售、經濟陷入深度衰退的情況下，其瘋狂減稅方案不但無法挽救經濟，反而刺激英國人走上街頭示威，既焚燒能源帳單，又呼籲其他人不要繳交電費，鐵路和郵政工人亦罷工，整個國家亂成一團。昨日終於跪低，宣布收回減稅方案。

火上加油的是，英國內政大臣柏斐文竟然將經濟亂局歸咎於新移民，直言英國有過多低技術移民和留學生，他們沒有為經濟發展帶來貢獻，真不知一班移英黃人情何以堪。英國國家統計局數據顯示，截至去年6月的一年內，前往英國的淨移民總數為23.9萬人。香港去年同期淨移出人口則為89,200人，BNO「5+1」移民簽證亦在去年1月底實施；而此前英國在香港實施國安法後，隨即宣布開放BNO港人移英通道。可見英國移民人口之中，有為數不少的香港人。

港人移英後從事低技術工作早就不是新聞，他們即使原來是教師、金融專才、碩士生、區議員，亦只能到超市或餅廠打工。當然，許多香港人是賣樓移民的，但隨着英鎊暴跌，身家亦大縮水。以「中國人」的習性，在經濟不景之際絕對會應慳則慳，身家放在銀行不消費且不斷貶值，絕對是柏斐文口中「對經濟沒有貢獻」的新移民。

更不得不提，英國能源監管部門早在8月已經宣布，家庭能源價格上限從10月開始上漲至一年3,549英鎊，相當於一下子上漲了80%。卓慧思對經濟一竅不通，偏要蠻纏胡攪，今個冬季對英國來說絕對是死亡之冬，移英黃人除了圍爐取暖，還能怎麼捱過寒冬？