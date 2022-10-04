俄羅斯在烏克蘭的戰局吉凶未定，雖然俄軍佔去了頓涅茨克等4處地方，但是烏軍的反擊也十分凌厲，剛剛收復了軍事樞紐地區利曼。俄軍在戰場上失利，使俄羅斯車臣共和國的領袖卡德羅夫十分不滿，他一方面批評軍隊指揮者無能，另一方面更提出驚人的建議，指莫斯科應該考慮在戰場上使用「低當量」的核彈。

不久前，俄羅斯總統普京也說過，在必要時可能會動用核武，跟卡德羅夫的言論遙相呼應，一時間便使核戰的陰霾，籠罩了整個烏克蘭地區。然則，世界是否當真陷入了核戰危機？筆者對此卻仍然保持樂觀態度。

在世界歷史上，核武只使用過一次，就是在77年前日本的廣島和長崎，兩顆原子彈合共奪去約20萬條人命，爆炸後遮蔽半個天空的蘑菇雲，至今仍然是很多幸存者的夢魘。此後各大國之間便形成默契，大家都同意核戰不會有贏家，因此非到萬不得已時，絕不能使用核武，就算再小的先例，也不能隨便打破。

普京是一個精於計算的人，不會將自己的國家以至全人類，隨便置於火坑上烤。雖然他確實講過有可能會使用核武，但只是針對歐美國家對俄羅斯作出「核敲詐」的時候，卻不代表俄羅斯軍隊在前線一旦失利，莫斯科就會發動核攻擊。

況且，俄羅斯人雖然高傲，普京雖然有睥睨天下的氣概，但莫斯科總不能完全沒有朋友。烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯最重要、最有力的朋友就是中國，普京再我行我素，也不能完全不顧及中國人的意願。中國是全球核子俱樂部之中，最反對首先使用核武的國家，就算莫斯科真想去按動核武鍵，相信北京也會設法勸阻。