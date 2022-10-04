英國日前有數百名民眾聚集於倫敦的國王十字車站外，抗議能源價格高企、生活成本高漲，要求首相卓慧思政府盡快解決經濟問題。同日，曼城有黑衣人舉起「光復」旗遊行，重複叫喊着無意義的口號。兩個示威，前者着眼經濟，後者不切實際，形成強烈對比。

英國正面對能源危機與嚴重通脹問題，但卓慧思不見得有何板斧解窘，減稅方案更被指對帶動經濟增長的效用成疑，反會加劇貧富懸殊，民眾對日趨黯淡的英國前景感到憂心，並透過示威敦促當局拿出施政的本事，絕對是文明的表現。反觀曼市的黑衣人遊行，主題無聊透頂，就是出於看着遠在地球另一邊的人在「慶生」，他們心裏覺着不高興，於是發起10月1日「賀你老母」的遊行來唱反調，可說是吃飽飯沒事幹。

從網上片段所見，倫敦的遊行雖然也叫口號，但適可而止，聲量也替街上行人耳膜着想；黑衣遊行則拉大嗓門，沒完沒了叫個不停，難怪所到之處，洋人若非快步走過，便是皺眉或報以一臉不屑。近日有移英人士在臉書發文，指所居社區有英國人難抵港人鄰居太嘈吵，可是真話傷到了「抗真者」，惹來黃人圍剿。

移英黃人聲大大冇貨賣，喧嘩成性，必然會與外表紳士實則偽善的英國人產生文化碰撞。內政大臣柏斐文表示，英國現時有太多低技術移民勞工，沒有為經濟增長作出貢獻，此話看似針對難民，實則泛指一切移英低技術人士。有流亡黃人KOL近日找來移英港人大講英倫生活多美好，怎料對方說漏了嘴，自爆收入只有在港時的三分之一。

英國目前就好比家道中落的貴族，諸事不順，唔多好老脾，慶幸那些尖酸刻薄的話未有傷及移英黃人的心，但這並非因為黃人豁達，而是聽不明白而已。