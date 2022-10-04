人才是社會發展的重要基石，近年受疫情等影響，加上全球各地均推出各種計劃搶人才，香港不少行業都出現人才流失現象。面對激烈的國際競爭，如何搶人才乃至如何留住人才，各界都對特首首份施政報告充滿期待。筆者期望當局化被動為主動，提出新措施，有針對性地引進經濟轉型所需要的各類人才，提升香港的國際競爭力。

國家的「十四五」規劃確立了香港「八大中心」的定位，這需要金融、航運、法律、創新科技、文化藝術等不同界別的大量專才，要滿足這些需要，特區政府應優化現行的各項人才入境計劃。筆者和所屬政黨早前約見特首，並提交了對施政報告的期望，建議當局調整「優秀人才入境計劃」的評分標準，進一步擴闊人才清單，讓更多海外的高端人才來港定居就業，促進多元產業發展。

政府過往的吸引人才政策，大多停留在工作簽證層面，筆者建議日後可用置業、教育等優惠政策作誘因，吸引更多人才來港落地生根。例如建議政府容許以專才計劃來港人士的子女，可選擇在本地直資、公營或私立中小學就讀，同時可為學校補充生源；可研究讓海內外來港的專才享有與香港永久性居民同等的置業稅務待遇，若在置業後一定年期內出售物業，需按現行規定繳付額外印花稅。

在吸引海外優秀學生來港升學就業方面，建議優化對非本地學生的獎勵計劃，或推出公私營合作的「定向招生」計劃，鼓勵海內外尖子修讀與指定行業相關的學科，畢業後為企業工作，保證創科人才的供應。更重要的是，當局要根據最新形勢進行全面的人力需求推算，進一步優化產業發展、教育醫療、人力資源和經濟等方面的政策及財政資源分配，確保香港長遠可持續發展。