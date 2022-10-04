重陽節是登高或祭祖好時節，中國人有句罵人狠話：「留番拜山先講啦！」既含極不滿的怨憤，又是怒不可遏之斥責，也是極反映老百姓對社會不公不平之事的沖天怨氣。那麼，今日重陽要罵的自必是港人最低工資被凍結4年的不公不義不平的血汗勞工剝削慘況，必須要怒斥林鄭政府一任5年的作孽了。

如果說港人命苦、今不如昔的話，今天重陽還要加多一句：港工不及外傭。香港最沒議價能力卻處在抗疫最前線、最危險、最厭惡、最辛勞的基層勞工條命，竟比不上外籍家庭傭工。無論來自菲律賓也好，印尼也罷，3年被凍結外傭工資後，上月底特區政府宣布，從本月1日起，加薪2.2%，每月加100元工資，即由4,630元加至4,730元。不可不知的是，外籍家庭傭工的醫、食、住、行（來回原居地交通）等，都是由聘用的僱主承擔。只能在重陽再重重罵多句：香港領最低工資的勞工真命苦，比外籍家傭還不如。

把加薪決策卸膊給最低工資委員會的特區政府（外籍傭工的薪酬是特區政府訂定，上月底一宣布便執行），自己全部18萬直接聘用的公務員的薪酬，在今年7月新一屆政府上任後也宣布加薪2.5%，政府的資助機構和福利機構僱員也水漲船高看齊加了薪，唯獨全港領最低工資的血汗勞工斯人獨憔悴，4年凍薪繼續每小時只得37.5元。

最低工資委員會主席在該會決定4年不加人工給領最低工資的人後，隨即獲林鄭授勳嘉獎的殊榮，理應加碼頒老闆增肥獎、工人瘦身獎、家庭悲劇獎，因為她對無情無義的殘酷資本剝削太大貢獻了！其實委員會未來何必再開會整色整水，不如直接宣布再凍薪幾年，等全港經濟復甦起飛才談加薪吧！