英國新任首相卓慧思上台未滿月，民望飛流直下，最新民調顯示，只有18%嘅受訪者支持佢施政，不支持嘅達55%，兩者之間差距比前首相約翰遜卸任前更大。有人戲稱卓慧思係了不起嘅「魔術師」，皆因佢推出英國50年來最大規模減稅計劃，引起市場焦慮，英鎊兌美元匯率也創下歷史新低，佢令「英鎊變美金」，一英鎊跌至接近一美元，仲唔係魔術師？搞到英國央行被迫出手干預，以防止債券市場崩潰。

卓慧思嘅減稅方案，估計將令英國政府未來5年增加超過1,600億英鎊開支。論者指佢奉行半個世紀前嘅「涓滴經濟學」，意指透過為企業、富人及中產減稅，刺激經濟擴張，最終讓利益向下滲透，令普羅大眾也能受惠。當年奉行呢個政策嘅係「鐵娘子」戴卓爾夫人，之不過時代唔同，一本通書點可以睇到老吖？戴卓爾夫人得，唔代表卓慧思照辦煮碗都得！

實情係「涓滴經濟學」近年備受質疑，被指只會令貧富懸殊更加明顯。眼下英國通脹達雙位數，民眾希望卓慧思冷卻物價，佢卻倒行逆施，大幅減稅變反效果，所謂激進措施振經濟，似以火水救火多啲咯！結果唔單止惹來民眾上街示威，叫佢下台，最新消息係財相關浩霆基於眾多議員及民意反對，只好收回提案。

卓慧思上台後首次外訪出席聯合國大會，佢首度與日相岸田文雄舉行雙邊會談，兩個人就大言炎炎話要加速共同開發新戰機，今年底達成合併下一代英國「暴風」戰機和日本F-X戰機嘅計劃，聯手應對中國嘅「威脅」云云。面對國內物價飛漲、能源危機、匯價貶值等，卓慧思竟瞎起哄，「趕潮流」又話要同日本聯手對付「中國威脅」，如此「智小而謀大」，有可能唔出事嗎？