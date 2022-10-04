全球局勢日趨緊張，第三次世界大戰仿似一觸即發！百姓惶惶不可終日，惟對政治家而言，有危才有機，自然絲毫不懼。尤其是實力強大者，隨時嫌事態未夠嚴重，四處煽風點火。在利益驅使下，有些國家的舉動愈來愈瘋狂，掩飾手法亦愈來愈低莊，終於鬧出天大笑料，供人娛樂。

這則笑料發生於歐洲！俄烏戰爭趨向白熱化之際，連接俄德兩國的北溪天然氣管道發生洩漏，基本確認是遭遇襲擊所致；可笑的是，歐洲政客為了一抱美國大腿，無視理據薄弱，試圖一口咬定是俄羅斯所為。指摘是俄國所為的理據有二，一是俄方試圖製造擴大戰爭的藉口；二是俄方試圖製造恐慌，威脅歐洲。然而，這些理據幾乎站不住腳！

須知道，北溪管道的最大股東是俄羅斯國營公司，為建設北溪管道，莫斯科不顧國內經濟疲弱，投入大量資源，如今成本尚未收回便將其破壞，難道普京的腦子是裝草的嗎？況且能源供應是俄國脅迫歐洲的最大籌碼，主動炸毀北溪無異於自斷一臂，拿甚麼來威脅歐洲？另有「嫁禍美國」一說，顯然也不太能成立，畢竟嫁禍是需要偽造證據的，怎會在勢力範圍外的地方實施呢？更何況，要在神不知鬼不覺下炸毀位於海底且堅固的天然氣管道，絕非易事。俄軍艦艇早已受到嚴密監控，幾乎一舉一動都被美國掌握；地點又在波羅的海，依波羅的海3國現時對俄態度，有俄軍艦艇駛入專屬經濟海域時，豈會不嚴加監控？相反，若說炸毀北溪是美軍所為，相對合理得多！畢竟美軍潛艇科技領先世界20年，又是潛在盟友的自家門口，想來個神出鬼沒絕非不可能！

更重要的是，北溪被毀的最大得益者是美國而非俄國！自歐洲出現能源危機後，美國便以支援為藉口向歐洲傾銷天然氣，價格卻比俄國天然氣高出許多，令工業發達的國家叫苦連天。以德國為例，已有大量企業倒閉，僅存的亦紛紛轉移生產線，令大量工人失業。事實上，已有呼聲要求歐洲停止制裁俄國，尤其是意大利極右聯盟勝出大選後，呼聲更強烈。如今北溪受破壞，正好斷絕了歐洲「轉態」的念頭！

國際關係爾虞我詐，縱然是盟友，但美國更多的是把歐洲當作打手，並不樂見歐洲與其平起平坐！畢竟美國實力傲視全球，中俄聯手亦難以將其扳倒；惟歐美瓜葛太深，歐洲一旦強盛，絕對有可能取代美國的地位。更別說歐洲一旦投向中俄，美國再強，也雙拳難敵四手。

可笑的是，真相誰會在乎？歐洲與俄羅斯的關係短期內難以修復，與中國關係同樣緊張，更多的只能依賴美國支援，哪有能耐與美國叫板？歐洲政客深明箇中利害，才甘願充當跳樑小丑，隨美國起舞，指摘俄羅斯炸毀北溪，並製造更多「間接證據」來說服公眾！假如討得主子歡心，美國說不定會減價銷售，來緩解歐洲的能源危機呢！