娛圈單打：乖乖仔食評惹禍 說話傷人上一課

一直走乖乖仔路線的余德丞，離開TVB後轉戰YouTube界，孖住YouTuber試食「劣食」餐廳小試牛刀，影片抵死惹笑頗有娛樂性，點擊率已超過60萬。然而，此舉卻焫㷫餐廳老闆，入稟小額錢債審裁處向余德丞索償1,466元。最終審裁官認為案件瑣碎無聊，駁回申索。

老闆在庭後直斥余德丞拍片令餐廳營業額下跌一半，「帶來好大傷害」，說時仍難掩怒意和黯然。事件激起熱議，究竟這是「講真話無可厚非」，還是「博點擊噏得就噏」？

有關裁決保障了言論自由，對於傳媒以至網民來說都是好消息，尤其社交平台興起後，「老竇老母、阿哥細佬、條仔條女，只要用心，人人都可以係食神」。網上食評多如雨後春筍，若因為怕被人告而只敢唱好，食評便毫無參考價值。如今審裁官明確發出訊息，可以令一眾「食神」再無後顧之憂。

惟正如硬幣有正反兩面，言論自由固然需要保護，但在今日「唯點擊率是論」的網絡世界裏，YouTuber為求出位，多多少少會有誇張渲染的情況出現。對於一些沒有Bargaining Power的小店來說，疫情下本來已是艱苦經營，現在更無端被人踩多一腳，生意難做可想而知。

正所謂百貨應百客，若一間以「劣食」聞名的餐廳至今仍未執笠，很明顯其客路不是對食物味道有要求的一群，而是但求價錢實惠，能夠填飽肚子。事實上，今次雙方都上了一課，須知說話有時候就像一把刀，可以對人造成很大傷害；但被批評的一方亦應知恥近乎勇，有則改之，無則加勉。