正論：遊客仍未見影　十一澳門獨好

十一長假期已經展開，過去內地旅客蜂擁香港爆買的「黃金周」盛況不再。由於中港仍未通關，「0+3」入境安排亦無助吸引外國客，香港市面水盡鵝飛。反觀一橋之隔的澳門，因為防疫方針緊跟內地，與內地常態化防控區域早就實施免隔離通關，旅客暴增。澳門風景獨好，香港斯人憔悴，對比鮮明，高下立見。

澳門數據顯示，10月1日全日的出入境人次超過56,000，其中入境旅客逾37,000人次，是繼9月30日重返3萬以上之後再創新高。而2日入境澳門旅客亦超過28,000人次；3日則有25,000多人次，3日合共吸客逾91,000人次。大三巴景區、金光大道兩邊也出現久違的遊人如鯽盛況，手信及藥店生意比前上升三、四成。澳門旅遊局局長文綺華表示，十一煙花表演反應不錯，單是網上平台就有5.8萬人觀看直播，考慮到農曆新年是內地旅客出遊旺季，相信明年訪澳的旅客量會較好，預告農曆新年期間再辦煙花表演吸客。

乖的孩子有糖食。澳門特首賀一誠早前宣布，內地政府批准恢復電子簽證及內地旅行團訪澳，計劃首先恢復四省一市旅行團，包括廣東、上海、浙江、江蘇、福建，亦會設清晰的熔斷及恢復機制，電子簽證則預料10月底至11月初落實。不難估計，今個聖誕和新年，澳門將會恢復生機。反觀香港，不僅與內地通關遙遙無期，即使9月26日實施「0+3」入境安排，每日入境人次仍未見顯著上升。入境處數字顯示，9月平均每日入境人次約為5,207人，「0+3」實施後平均每日入境增至5,358人，升幅約3.5%。惟撇除港人及內地人士，實際來港的外國客每日只有487人，僅比之前多了80餘人。至於10月1日至3日，包括內地及海外旅客在內的每日入境人次亦只有6,000多，跟澳門可謂蚊髀和牛髀。

本港多位專家均指出，疫情已趨緩和，港府應全面鬆綁防疫要求，包括取消入境旅客多輪核酸檢測、使用「安心出行」及4人限聚令等，有專家甚至認為戶外不需要戴口罩。這些做法，新加坡早就實施，而且更加進取，予人方便。這就難怪，由商務客到國際旅客，由金融專才到郵輪公司，紛紛轉投新加坡。人們實在不明白，專家苦口婆心作出建議已非首次，港府偏偏不聽，一味拖拖拉拉，議而不決，任由競爭對手撳住來打，究竟為甚麼？正如有郵輪公司指出，若今年年底前，香港仍然未能完全與國際接軌，可能會失去2025年及2026年的生意，皆因郵輪公司一般已規劃3年內的航班，不會死等香港市場。港府高官常以為全世界圍着香港轉，只要一聲令下，所有外國公司和專才都會即時重投懷抱，真不知哪裏來的底氣。

說來實在唏噓。過去中央對香港總是有求必應，旅客要多少放多少，資源要幾多給幾多，香港一直以國際城市的定位自傲，結果一場黑暴、一場疫情，令一切都成為歷史。香港已經連續4年取消十一煙花匯演，維港頓失顏色，各行各業叫苦連天，這種苦日子還要持續多久？