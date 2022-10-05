世界視線：美政府力挽霸權　歐盟國受害求生

由德國新聯合政府成立到俄烏戰爭發展至今，不少德語媒體在德國、奧地利及瑞士都敦請學者替政府把脈，其中一位重要的學者是約瑟夫‧布蘭爾（Josef Braml），他被認為是當今最了解美國政經的學者，著作等身，亦是最近高曝光率在媒體分析美歐新形勢的紅人。

布蘭爾的權威性可由他2012年出版的《美國病人》（The American Patient）至2022年新出版的《泛大西洋幻象》（The Transatlantic Illusion）得到確認。他認為美國政府由二戰後全盛，如今淪落到在社會及經濟走向解體，帶給全世界政治惡果。

美國最嚴重的問題是國債逾30萬億美元，達年GDP一倍半的危險水平，特別是如今大幅加息下，光每年還利息就近一萬億美元，高過8,000多億美元的國防開支！而美國的私人債務亦非常嚴重，2022年6月達GDP的157.74%！同樣嚴重影響美國國力的，是工業生產外移，變成是以金融服務主導，雖然能源生產提升，加上農產品生產能力強，仍是高能源消費國，但其他自然資源就非常依靠入口。

另外，美國國家實力衰退的指標，是社會基建落後及社會保障收縮，加上貧富懸殊下有一成人口生活貧困，教育資源投放倒退卻軍費大增，都不利美國經濟及社會發展。這些壓力迫使美國要盟友多作軍事承擔，以及在貿易中不論友敵都實施保護主義。

美國上述的趨勢源於美國已經步向「後民主」的金主政治，政治是受大金融資本、軍工及能源集團影響，使決策向它們的利益傾斜，廣大民眾失去政治重要性，他們的政治及經濟需求和討價還價能力也被邊緣化。面對國力衰退，美國政府是更歇斯底里地維護自己的霸權，包括對全球的監視、全力保護美元主導貨幣的控制力（大幅加息就使全球貨幣貶值及資金湧向美國）、在仍佔優勢的高科技領域迫令盟友夥同打擊中國這個競爭對手。

最諷刺的是，布蘭爾指出，歐洲作為美國盟友，正在為美國霸權付出愈來愈大的代價，政府也受美國監控，美推動俄烏戰爭使歐洲面對戰爭威脅及能源危機，大量移民湧入和資金外逃，歐元貶值產生高通脹及經濟衰退，如今更承受壓力要依從美國政府對中國科技禁制以及和中國經濟脫鈎，這些都使歐洲受害，不能不謀求對策。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻