功夫茶：黃泥食水夾黑點　官僚懶理健康損

彭祖尿壺──老積，水務署供水──泥積！各位，民生無小事，講得輕易，無煙大炮，吹牛唔怕遲！政府成日口噏噏當秘笈，一日到晚要畀市民覺得幸福，解決深層次問題。可惜啊！連基本嘅食水都常出現問題，不是含鉛風波，就係黃泥食水夾黑點。大哥，扭開水龍頭，竟然有「黑芝麻」送，點止幸福，直頭「喜出望外」！

實情係政府規劃失當，多個公營房屋自落成後問題多籮籮。呢，本報早前頭版報道，位於粉嶺嘅皇后山公營房屋項目配套差，跨區上學嘅小學生返學「慘過住離島」，對小一學生尤其係一種折磨！豈料欠缺交通工具配套，只係居民日常面對問題嘅冰山一角，仲有更令住戶頭痛、憂心忡忡嘅事接踵而來！

呢！尋日本報又收到居民投訴，指皇后山邨至少3幢樓宇嘅居民反映水質出現問題。投訴人圖文並茂，更拍攝短片向本報控訴，指大樓嘅食水呈黃色，有啲更出現黑色小顆粒，向有關部門投訴多時卻如石沉大海，完全冇反應。阿哥，唔通真係要飲杯茶食個包歎埋支煙，仲要行埋紅地氈先醒覺發生乜事？

各位，涉及超過8,800伙嘅皇后山邨，係今年落成嘅最大型公共屋邨，居民陸續入伙後，幸福感未曾擁有，反而不同嘅民生問題陸續浮現。今趟食水問題因為直接影響住戶嘅健康，官老爺切勿又借咗聾耳陳隻耳。有居民向本報反映，皇樂樓、皇順樓同皇盛樓嘅住戶，均出現水質變黃嘅問題；功夫茶都納悶，呢啲水喉水來自東江，唔係來自黃河喎！

無獨有偶，位於皇后山對上嘅居屋山麗苑，亦有多名住戶指食水水質有問題。呢嗱！根據住戶提供予本報嘅圖片顯示，多個安裝於花灑及水龍頭嘅濾水器，其濾芯呈現泥黃色，有住戶更指「只係開咗一次水沖涼」，花灑濾芯就變黃。喂吖！如果係硫磺溫泉水就正，睇怕濕疹自愈，「香港腳」冇埋，舒服晒！最弊唔係咁喎！有一段短片則顯示，男戶主將濾芯放進洗手盆後，水中浮出好多黑色嘅小顆粒。

居民就指出，水龍頭水咁多「異象」，反映水質問題嚴重，惟幾經投訴，水務署唔嗲唔吊，遲遲冇跟進。大哥，水乃生命之源，幾日唔食嘢未必死得，一日唔飲水就唔得！水質差成咁，住戶驚得有理，有居民出現脫髮問題，懷疑同水質有關。姑勿論如何，當務之急就係有關部門要切實跟進，究竟「黃泥芝麻水」如何形成？找出問題根源才能對症下藥。當前水務署應派多部流動水車協助受影響居民，啲BB沖奶粉，冇理由加料又畀硫磺又送黑芝麻啫！話就話「能受天磨真鐵漢」，之不過，一般大眾基層無非想安居樂業，點會想畀「天磨」吖！