西方鼓吹俄羅斯戰敗，國內政變，總統普京下台；甚或美國有退休官員提出要推斬首行動，刺殺普京。若西方真的如願，世局會變成怎樣呢？

歐洲極大可能會回復到上世紀90年代蘇聯瓦解的情況，當時連較小的南斯拉夫也被分割成多個國家。俄羅斯戰敗，聯邦必然解體，可能也被分裂為多個國家，徹底解組，以防止另一個普京崛起；俄羅斯會被去軍事化、去核武化，一如當年的烏克蘭。

俄羅斯一敗，俄軍撤退，敍利亞便沒法守衞，土耳其與美國將會急急切入，爭奪地盤。以色列也會乘機出擊，打擊黎巴嫩的回教聖戰組織，鎮壓巴勒斯坦的哈馬斯組織。局部戰爭難免，但沒有俄軍介入，反抗會輕易被消滅。為求自保，伊朗必然反撲，但缺核武保護，也沒有俄羅斯對美國的牽制，美國大多數會出兵攻佔伊朗，把敍利亞、伊拉克、伊朗回教什葉派新月形地區勢力掃平，重劃中東疆界，分為多個小國。美國還可以再次在土耳其發動政變，將土耳其改朝換代，進一步或許還要收復阿富汗，進軍中亞各國。

在俄羅斯之後，美國最大競爭對手的中國不可能安然無恙。即使中國在俄美戰爭中保持中立，對美國在各個方面讓步，受制裁、威嚇仍刻意忍讓，美國也必然找藉口攻擊中國，目的還是如對付蘇聯、南斯拉夫和俄羅斯，要中國共產黨政權下台。若無戈爾巴喬夫式人物，便是文攻武襲，隨便找藉口啟動對華戰爭。或許是武裝台獨，集中海外反共華人，從台灣反攻，其餘疆獨、藏獨以至港獨都可武裝起來，在中國內地及香港作亂。俄國變色，東北、新疆便變成敵對邊界，疆獨、藏獨夾雜上中亞、東歐的法西斯主義分子，在美國組織下可滲透襲擊中國邊界和內地，更會引發內地少數民族聚居處和關鍵城市暴動，情勢更甚於今天在俄羅斯與伊朗的暴動。台灣反攻北京，香港親西方的精英會否宣布中立，助長反北京的聲勢呢？

北京可以經濟封鎖台灣，但從來下不了決心。美國在打敗俄羅斯之後，必然全面對中國進行經濟制裁與封鎖，不會有絲毫猶豫。若國際上新興大國如印度、巴西、南非和東南亞諸國在美國強勢下噤聲以求自保，中國能否孤軍對抗美國全方位的攻擊呢？中國唯一可靠奧援便可能只有北韓。俄羅斯一敗，世局便全變，美國霸權萬歲！