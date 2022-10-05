中英談判香港前途問題時，1997年回歸，英軍要撤走、中國解放軍要駐軍的問題曾經引起風波，英倫「提議」97後中國不要在香港駐軍，因為這會「讓港人不安」。對英倫的提議，一些港人紛紛「附和贊同」，一時形成輿論，影響了中英談判。

鄧小平震怒，一言九鼎，必須駐軍！一是體現主權、保衞國土；二是防範動亂，維護香港穩定、人民財產和安全。對此，反對派和他們「薪火相傳」的反中亂港勢力特別耿耿於懷，他們把亂港、仇中、反共的強烈情緒發洩在駐港解放軍部隊身上。

2017年，香港有一自稱學生的青年網上發文，聲稱「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，文中詳細寫出製造炸藥的器具、材料、分量及方法。

這個青年自己是否製造了炸彈，不得而知。他在網上發文詳談製造炸彈的方法，並講明要「轟炸解放軍軍營」，這就犯下了煽惑他人製造爆炸品罪，警方翌年抓捕了他。4年後的2022年9月，他才在法院受審裁定罪名成立，押後至10月14日判刑。

法官裁決時指他反覆多變，強詞奪理，砌詞狡辯；指他在警誡錄影會面中稱心情不佳而發文，稱轟炸解放軍軍營是「遊戲情節」；法官指他「之後多次改變說法」，一時說在網吧玩過該遊戲，一時說沒玩過，一時改稱貼文是他「開發的遊戲的廣告」；到出庭作供時又聲稱案發時因為投稿被拒，感到不公和傷心，因而發布「譁眾取寵的貼文想引人注意」；法官斥責他整體說話頭頭是道，條理分明，反覆多變似因說謊引起，為了脫罪，被告在審訊初期一度呈堂心理專家報告，指其有「自戀型人格及妄想症」。

回歸後這類挑釁挑戰解放軍的行為逐漸升級，開始時有人在軍營前呼口號，揮舞港英旗，作衝擊狀，甚至想製炸彈轟擊軍營，但他們多是無膽匪類，一旦被抓都是慫包軟蛋！