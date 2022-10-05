英國首相卓慧思被稱為「最差首相」，確實名不虛傳。其政府日前公布號稱半世紀以來最大減稅方案，以為可以挽救經濟，博得掌聲，沒想到消息一出，英鎊應聲大跌，金融市場風聲鶴唳，民眾怨氣沖天，示威浪潮此起彼落，不得不急急收回方案。從公布到收回僅相隔約一星期，而兩天前卓慧思還在堅持減稅方案是正確的，可見英國政客是何等兒戲，何等無能。

有人說卓慧思蜜月期提早結束，其實她哪有甚麼蜜月期，上任不足一個月支持率只有18%，不支持率則高達55%，比前首相約翰遜落台前更不堪，正好應了這句老話：一蟹不如一蟹。

當今英國政客最大問題就是外行和新手，擅長的是譁眾取寵，操弄輿論和民意，而不是憑真材實學和從政經驗，所以到真正施政或處理問題時，便出醜露乖，笑話百出。尤其是英國正處於風雨飄搖，通脹失控，經濟糜爛，民生凋敝，加上國際形勢波詭雲譎，俄烏衝突隨時演變成歐洲乃至世界大戰，面對如此複雜的形勢，即使鐵娘子戴卓爾夫人在世，也未必能夠駕馭，何況是卓慧思這班政治小學雞。

中國人說，德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。英國政客就是這種貨色，既無德又無能，怎能不招災惹禍？其實也難怪，卓慧思只是由保守黨十多萬名成員投票選出，是如假包換的小圈子選舉，當然不可能產生政治家。而這正是西方民主的普遍現象，不是能者居之，而是能言善辯者居之，導致劣幣驅逐良幣，政壇上盡是投機政客，將整個西方世界一步步引向沒落。西方政客還好意思自賣自誇，對中國政治體制冷嘲熱諷，不知其底氣究竟從何而來。

如果英國政客有自知之明，專注於解決國內問題，也許還不至於如此糟糕。偏偏他們不自量力，儼然以大國強國自居，既要挑釁俄羅斯，又要挑戰中國。實際上，英國早已不復當年勇，充其量只能跟在美國後面搖旗吶喊，中俄根本沒有將其放在眼裏。英國政客最好不要再激怒普京，否則必定吃不了兜着走。

最尷尬的還是那班投奔英爹的香港黃絲，親眼看見和親身體驗英國的衰敗景象，不知有何感覺。他們也許還在死撐，還在自欺欺人，但事實擺在眼前，一切都騙不了人。當然，他們最好堅持下去，千萬不要回流啊！