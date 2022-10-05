英國首相卓慧思甫上任，英女王隨即駕崩，已預示這位「傻白甜」腳頭唔好。詎料一語成讖，她上月23日推出激進減稅方案，一石激起千重浪，不但無助刺激消費，反而引發經濟金融崩盤，英鎊對美元已跌至近乎一兌一、國債被大舉拋售、股市急挫，全國50個城市爆發示威，英媒嘲諷她僅用了7天就搞垮經濟。迫於黨內外壓力，卓慧思不得不跪低，宣布撤回減稅方案。

目前的英國亂如一鍋粥，罷工仍然持續，經濟毫無起色，通脹愈加嚴重，近4萬名退伍軍人需領取救濟金，更有現役軍人偷雞兼職做麥當勞；英國60歲以上長者可以免費乘坐巴士，部分貧窮長者在上一個冬季已交不起電費，索性整天「遊巴士河」取暖，皆因巴士有暖氣。如此聞者心酸的事情，年尾冬季隨時變本加厲地上演。

但這能怪誰呢？英國首相位高權重，卻僅由執政黨的少數黨員選出。英國保守黨2001年開始增加基層黨員海選環節，但實際上擁有投票權的人數只有18萬，佔英國選民總數不足0.4%。英國人口數千萬，卻由十多萬人話事，明明前財相辛偉誠比卓慧思更有能力，卻因為十多萬「老白男」的取向，印度裔成為「原罪」，黯然落選。白人只選白人，即使明知那是爛橙一樣照選，現在經濟被搞垮，要怨只能怨自己。

香港黃人言必稱英國好，惟英國自身難保，內政大臣柏斐文開始甩鍋低技術移民和留學生，直指他們沒有為經濟發展帶來貢獻。移英港人大多從事低技術工作，年幼子女更入讀免費公立學校，無貢獻之餘更佔用資源；至於小部分較有錢的香港人，移英後買車買樓面不改容，亦肯定會令當地人眼紅，激化矛盾。5年後英國是否必定批出居留權，不能不令人疑問。