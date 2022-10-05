常言道：「風水先生騙你十年八年」，筆者卻是老實性子，從來不愛誆人。本欄曾經作過一個「預言」，嘻嘻！目前正不停在應驗。在下的所謂預言，是說當代的民主社會，不少選民有眼無珠，不懂得如何選賢與能，在好橘子與爛橘子之間，往往會挑中一個爛的。當人們將橘子放入口中咀嚼，發覺發霉發臭，後悔挑錯了，趕忙吐出來，到水果攤上重新選一個，選來選去，最後會被選中的，還是爛的。

英國前任首相約翰遜，一望而知，是個徹頭徹尾的政棍，由他入主唐寧街10號的一刻開始，筆者已經斷言，英國選民必定後悔。果不其然，約翰遜因為醜聞纏身，在任3年後被迫掛冠而去，離職前，民意支持度只剩28%。然而，讀者諸君可別嘲笑約翰遜，他再不濟，畢竟仍有接近三成的民意叫好。繼任人卓慧思卻更加丟人，她當上英國首相後第3個星期，民意支持度已經跌至18%。這個年頭，不少歐美國家的選民，往往是每選一次，就多後悔一次，看來我這個「風水佬」，可真沒騙你。

幾天前，又有一個新的民調出爐，該民調訪問了5,000個英國人，其中有超過五成受訪者，認為卓慧思不適合當首相；認為適合的，只得25%。以往，西方社會的民選領袖再糟糕，最低限度也可以有一年半載的施政蜜月期。如今的選民卻不再有耐性，不論是直選還是間選，總之昨日選完，今日就可以後悔。

據說，英國部分國會議員正計劃對卓慧思提出不信任動議，估計最快在今年年底就可以表決。不過，即使能逼得卓慧思下台又如何，今日的英國人，真有智慧和能力，去選出一個稱職的領袖嗎？