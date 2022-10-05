英國政府終於收回引發金融市場動盪、英鎊急挫的減稅方案，財相關浩霆表明無意為此辭職，戀棧權位本是預期之內，而首相卓慧思竟聲稱方案是關浩霆決定，內閣官員包括她，事前無人知情，讓人再一次見識到英國政客賴皮、甩鍋的無恥。

要知道英國當前正面對嚴重通脹問題，急需政府推出應變方案幫助英國逃過這一劫，卓慧思作為執政保守黨領袖，如果在關浩霆拋出減稅方案前真的全不知情，這反而帶出更多疑問：一、她是否已被架空，無法管控下屬，財相就連知會她的工夫也省回，讓卓慧思變成了保守黨的一具吉祥物；二、卓慧思是否故意與此事保持距離，表面上放手讓關浩霆處理救亡方案，對他信心十足，一派開明管理的模樣，實際上方便自己到頭來有功便領，有鑊便像如今般撇清關係。不論「不知情」論是真是假，也難掩卓慧思這位廢首相的賴皮與無能。

就在關浩霆撤回方案的前一天，卓慧思仍表示支持計劃，隨着事態發展，卓慧思轉載「關撤」貼文，態度180度急轉彎，如此言行真教人以為英國首相其實是關浩霆，卓慧思只是他的秘書。當然，但凡見識過卓慧思從原本支持留歐，後來為了政治飯碗考慮急轉軚撐脫歐，對於這種政治變臉也不會覺得意外，只不過這種冇膊頭、冇腰骨的人，竟然還敢與出名「老娘不會轉軚」的前首相戴卓爾夫人相提並論，那是沒有自知之明。

時代呼喚着巨人，上台的卻影衰婦孺，卓慧思自上台後民望不斷下滑，民調顯示只有18%的受訪者支持她施政，不支持的多達55%，兩者差距比起前首相約翰遜卸任前更大。值得留意的是，關浩霆在一片質問會否下台聲中，辯稱有與卓慧思一直不斷討論，這場扯貓尾的鬧劇真的好睇過戲。