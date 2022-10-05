差估署上月底公布，8月份整體樓宇售價指數跌2.26%，創2019年2月以來低位；如與去年12月比較，累跌6.88%，中小型住宅單位減幅較明顯。近期因應美國加息等情況，樓市物業市場成交量淡靜，因疫情放緩，有聲音要求政府「撤辣」或「減辣」，調整遏制樓市炒賣措施。面對這個影響全港市民的重要決定，筆者認同財政司司長的回應，現時沒有需要調整。

今年3月，香港連續12年蟬聯全球最難負擔的房地產市場榜首，樓價中位數對家庭入息中位數比率高達23.2倍，即相當於不吃不喝23.2年才能買得起一個住宅單位。市民面對樓價嚴重與市民收入脫鈎的局面，已感到麻木。剛過去的10月3日是聯合國世界人居日，或稱世界住房日，旨在喚起人們反思市民的居住狀況及人人享有適當住房的權利。

包括內地等不同地區的政府，都會採取不同措施，以稅務等不同方式壓抑樓價過高，尤其遏制境外人士透過置業炒賣圖利，有些地區甚至對租金水平作出管制。香港樓價多年來冠絕全球，現時市區一個400至500平方呎新樓盤單位，售價動輒是900萬至1,000萬元，身邊有不少青年朋友都在反思，就算有結婚打算，都未必選擇置業。另一方面，輪候公屋申請人數目一直未有減退，市民愈來愈倚重政府的公營房屋，包括出租公屋和出售的資助房屋，這也是特區政府需要處理的重大挑戰。

政府當年推出辣招遏制樓市炒賣，在3年疫情下，對許多人來說，樓價跌幅輕微，香港的樓市要健康發展，不能輕言撤辣。不過，疫後的香港要達致經濟復常，我們要搶回境外人才及商機，若是為了吸引人才來港發展，當局不妨為海外專才推出特定計劃，若他們來港置業，可給予印花稅放寬優惠措施。