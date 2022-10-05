今年10‧1，最開心的莫如從媒體報道得知，我國自主研製的C919國產大飛機取得階段性成功，今年年底將向民航局交付第一架客機投入運載服務使用。為甚麼這樣開心呢？因為這個期盼由2010年第一次走上C919參觀時，已足足盼望了12年，今天終於夢想成真。

2010年上海舉辦世界博覽會，香港立法會議員應邀赴上海參觀世博會（是時「長毛」梁國雄因為眾所周知的原因，是唯一沒獲邀出席），獲國家特別信任安排往上海C919研製基地參觀，當時議員們輪流坐在駕駛艙內機師座位上興高采烈地拍照留念。其實當年香港議員在大飛機2007年立項研製的第4年便獲招待參觀實體，是具突破性對自家人的信任。只可惜，斗轉星移，物是人非，當年曾第一身參觀C919製造的部分議員沒有自尊自重，曾幾何時墮落成「長毛」的同路人，反中亂港，身陷囹圄。

上世紀70年代末，筆者往北京旅行結婚時，在廣州白雲機場便夢想何時可以乘坐中國自行研製的大飛機，那時還未推行改革開放政策，國家很窮，但國人都明白，這是三座大山沉重歷史壓迫的結果。國人窮要窮得有志氣，要自力更生，艱苦奮鬥，勤儉建國。毫無疑問，新中國成立時一窮二白，要製造大飛機簡直是異想天開。當參觀時坐在C919機師座位上，那種開心難以筆墨形容，自那天開始，便天天盼望何時看到C919翺翔天際。

10‧1前夕，國家領導人在人民大會堂會見C919研製團隊，給予充分肯定和高度讚揚，指「讓中國大飛機翺翔藍天，承載着國家意志、民族夢想、人民期盼」，「大飛機事業一定要辦好！」C919已接獲國內外訂單815架了，何時可以親身乘搭？何時可看到C919來港？是我的新夢想。