英國首相卓慧思上台僅一個月，其相位已岌岌可危。古人說，銳氣暗損，最為兵家所忌。所謂「銳氣」，就是一種不可被絆倒嘅精神，可是如今卓慧思團隊不但欠缺銳氣，更互相推搪責任，故老朽推測其相位不穩。

卓慧思夥同新任財政大臣關浩霆推出嘅「迷你預算」劣評如潮，導致英鎊急速貶值、金融市場動盪，惹來社會及執政保守黨黨友炮轟，不得不「跪低」，日前宣布撤回原擬將高收入人士嘅最高入息稅率由45%降至40%嘅決定。眼見群情洶湧，示威不斷，卓慧思先嚟個劃清界線，指這是財政大臣嘅個人決定，事前冇將細節通知內閣，以為如此揮無情劍斬「慧絲」，就可以「事不關己，高高掛起」，作為一國領導人，咁都得？呢，有英媒援引消息人士，指關浩霆意識到市場恐慌有礙經濟穩定，曾向卓慧思表示，他和英倫銀行須講些甚麼安撫，但被卓慧思否決。

內部知情人士又透露，市場一片混亂之際，首相府氣氛卻出奇平靜。照理應有緊急會議，討論化解危機之政策，然而卻沒有，反映卓慧思毫無危機意識。佢接受英國廣播媒體訪問時，主持人直率地問：「你瞓得好嗎？」又問喺社會一片混亂下，佢有幾日銷聲匿迹，究竟去咗邊度？呢兩個問題搞到卓慧思好不尷尬！

一個首相遇到難題，一味撇清關係話「唔關我事」，仲要把黑鑊拋畀同僚，一點承擔責任嘅勇氣都冇，配做領導人物嗎？答案已寫在最新民調：75%受訪者認為政府失去控制經濟情況嘅能力，卓慧思嘅支持度跌至18%。另一方面，保守黨嘅支持度落後工黨33個百分點。卓慧思無勇氣面對困局，衰咗就一味推，整個團隊已冇可能上下一心，氣已洩，距下台不遠矣！