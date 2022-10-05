粵港澳大灣區是國家重要的經濟中心。珠江將大灣區分成東、西兩部分，珠江西岸無論在人口規模，還是經濟總量、產業層次、產業結構等方面，都落後於東岸。隨着大灣區整體化發展，各種因素吸引着發展動力從東岸逐漸向西岸轉移，在這個過程中，珠江兩岸的相互來往將大為提升，因而相應對兩岸之間的交通需求也會大為增加。

要點一：「獅子洋通道」工程啟動。最近，廣東省交通運輸廳公布，將在南沙大橋和虎門大橋之間，從廣州市南沙區的大崗鎮，興建一條世界最大的雙層懸索橋到東莞市虎門鎮。這項名為「獅子洋通道」工程的主橋試樁工作已經開始，建成後通道全長約35公里，雙向8條行車線，過江的一段採用雙層橋樑設計，長約15公里，工程預計需時6年完成。

按照目前的規劃，獅子洋通道將會成為一條雙層公路橋樑，上層接入高速公路網絡，下層則納入城市幹線公路網絡。建成之後，珠江兩岸會基本上形成一個公路、鐵路、市郊軌道等多樣化而全天候的跨江通道體系。可見，獅子洋通道將在實現珠江兩岸城市一體化銜接，從而在大灣區主要城市之間形成一小時交通圈的過程中，發揮重大作用。

要點二：意味着大灣區發展將加快。從獅子洋通道計劃便可看見國家對粵港澳大灣區發展的重視程度。這個總投資額預計超過500億元人民幣的龐大工程，不但將創造「主跨跨徑、車道數量、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模」5項世界第一，而且將在建成後成為珠江口世界級跨江通道群的一部分，有助促進大灣區基礎設施的互聯互通，推動珠江兩岸城市群一體化的融合發展。

要點三：香港面臨的機遇。大灣區除了廣州、深圳兩個廣東省一線城市和香港、澳門兩個特別行政區，還包括珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶7個地級市，人口高達8,500萬，是內地人均GDP最高、經濟實力最強的地區之一。特區政府當然不會不知道全面融入大灣區發展大局的好處，而在時間上來說，香港正走出新冠疫情陰霾，政治、社會和經濟都處於「由治及興」階段，能否融入大灣區發展，對未來發展能否成功扮演着更舉足輕重的角色。正因如此，上一屆政府已提出了北部都會區和構建「雙城三圈」的發展理念，把融入大灣區和更宏觀的國家發展大局確定為未來發展的目標。

香港根本就是大灣區的一部分，如果我們能積極融入大灣區的發展，充分發揮優勢互補的好處，不但對香港未來發展舉足輕重，而且也能讓區內其他城市獲益，因互動而雙贏。筆者深信，封關不會是件永久的事，要為未來的全面通關做好準備，特區政府就有必要認真考慮，該如何更全面而深入地融入到大灣區的發展格局，以確保我們不會錯過這個千載難逢的發展良機。