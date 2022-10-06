娛圈單打：神仙姐姐也走樣　一個肥字誤終生

肥，是女人大忌；減肥，是女人終身事業。「神仙姐姐」劉亦菲主演的《夢華錄》口碑轟傳，成功挽回沉寂一時的人氣。劇中飾演的趙盼兒不僅聰慧堅強，脫俗的造型、婀娜的身段更是令人眼前一亮。終於，神仙姐姐不再肥腫難分，仙氣返晒嚟！

大家必定記得，劉亦菲18歲的時候憑《神鵰俠侶》小龍女一角顛倒眾生，劇集改編得好不好看已是其次，劉亦菲才是重點，觀眾都為清麗絕俗的「姑姑」着迷；此前，她在《天龍八部》飾演神仙姐姐王語嫣嶄露頭角，神仙姐姐自此亦成為劉亦菲的別稱。

或許成名太早，又或許神仙姐姐亦凡人，劉亦菲後勁不繼，往後並沒有甚麼代表作，即使勇闖荷里活首拍《花木蘭》，也因為撞正疫情而波瀾不興。反而身材開始大走樣，經常被傳媒拍得象腿、粗腰、肥腩、虎背、雙下巴。去年暑假她為一個網絡遊戲擔任代言人，出席活動時整個大發福，跟她的微博纖瘦P圖判若兩人，震驚粉絲。

儘管瘦不一定代表美，但擔得起神仙姐姐美名，觀眾當然無法想像冰肌玉骨的神仙，會與肥字扯上關係。這些年，劉亦菲聲勢不及楊冪，連迪麗熱巴也後來居上，顯然跟其身材管理不善有莫大關係。

事隔16年，神仙姐姐再次回歸古裝劇，《夢華錄》首播就造成轟動，登上內地熱度榜冠軍，次日播放量更突破3億。原來劉亦菲為了減肥下過一番苦功，聘請健身教練，管住嘴，邁開腿，終於去掉廿多磅肥肉。說到底，肥永遠都是女星大敵，哪管仙氣如劉亦菲也會秒變大媽，做好身材管理，絕對是必要的敬業態度。