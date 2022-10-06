功夫茶：一味廢噏搶人才　奈何口水多過茶

解禁慢吞吞，蝕到眼甘甘。呢兩句係本報要聞版早幾日為政府今日起放寬社交距離措施而寫下嘅評語，真係一語中的。當局鬆綁歎慢板，阻業界搵真銀。阿哥！元氣大傷嘅香港，呢粒明珠蒙塵已久，香港唔單止要「搶人才」，仲要搶遊客、搶生意，挽回國際金融中心地位，重建航空樞紐位置，否則乜鬼都被新加坡取代，又點去搶人才吖？

開講都有話，花若盛開，蝴蝶自來；人若有才，無懼未來。香港依家百廢待舉，本身問題又多多，功夫茶不久前才指出，本港人口連續多年下跌，出生率又創新低，再加上人口急速老化，而且近年移民之聲不絕於耳，港府聲大大話要「搶人才」，實情係勞動人口都在減少，遲吓搵人掃街都可能有困難。

冇錯！人才係社會發展嘅重要基石，近年受疫情、俄烏持續戰事等影響，加上全球各地均推出各種計劃搶人才，依家有立法會議員喺大氣電波表示，香港唔少行業都出現人才流失現象，港府當務之急要整體考慮人才政策需要，包括如何留住本地人才、加強培訓、大學學額能否針對市場需要及政策等。功夫茶亦一早指出，想方設法留住本港人才先啦！否則抗疫寬緊無度，搞到一鑊粥，經濟又萎縮，民生多艱，留港又睇唔到曙光，唔走唔通守株待兔等運到咩？

議員希望當局制訂更貼市嘅人才清單，針對不同行業人才短缺而作出調整。港產官僚就係習於優容苟安，一味口水多、無尿屙，講多過做，試問又如何成事？議員提及吸引人才嘅措施，認為要視乎涵蓋嘅人數及闊度等；坊間建議調整印花稅作為誘因，佢就認為專才來港未必會置業，可以考慮喺房屋方面提供相關津貼，最重要係不濫用任何稅務優惠，並強調對此要有限制。

呢，亦有政界人士指出，本港勞動力非常緊張，需要有短中期規劃，包括聚焦人口政策、釋放婦女勞動力、做好數據及資料統計等，以及更好地掌握和提高本地勞動力；又謂本港擁有低稅率，薪俸稅率亦相當吸引，如外來人才在港工作一定年期，港府可以考慮調整相關嘅置業措施。

講來講去，都係紙上談兵，依家係本地人才都走夾唔抖！更重要係忽略要留住人才，還要視乎一個地方嘅政策是否便民、生活便利程度，甚至政治氣氛、空氣品質是否「宜居」，否則甚麼置業、租屋津貼都係多餘；要爭人才，呢啲福利唔少得喇！一本通書不能睇到老，時移世易，搶人才係講實力！一如大國爭國際舞台地位，唔通仲講仁義道德？當今係靠軍事實力！是以要「搶」人才，靠口水花根本係唔嗅米氣！