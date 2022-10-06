正論：貧富懸殊臨界點　疫下民生太艱險

本港貧富懸殊嚴重早就不是新聞，疫下經濟凋敝更加劇窮人負擔，生活比任何時期都要艱難。樂施會發表香港貧窮狀況報告，發現最貧窮及最富裕住戶的月入中位數差距大幅擴大，由疫情前的34.3倍，擴大至今年首季的47.3倍，令人嘩然。特首李家超即將發表任內首份《施政報告》，對扶貧如何着墨，全世界都在看着。

樂施會根據政府統計處2019年至2021年及今年第一季數據，將住戶月入中位數分為10個等級，得出上述的驚人數字。除了貧者愈貧、富者愈富外，貧窮人士的失業率亦高得驚人。今年第一季貧窮人士的失業率達26.1%，較非貧窮人士高出逾8倍，而這些貧窮失業人士超過六成為40歲以上。他們當中有六成失業達兩個月以上，25%更失業超過半年。以行業來看，零售、住宿和餐飲服務及低技術工種都屬失業重災區，許多基層已吃不消，樂施會形容為「臨界點」，敦促政府將最低工資上調至每小時45.4元，並落實一年一檢。

顯而易見，香港抗疫接近3年，社會仍未復常，經濟愈加低迷，最受衝擊當然不是富人，而是毫無議價能力的窮人。事實上，港府去年發表的《2020年香港貧窮情況報告》，貧窮人口高達165.3萬，貧窮率達到23.6%，較2019年增加16.2萬人，創自2009年有紀錄以來新高，近4人就有一人為貧窮人口，已反映港府愈扶愈貧。惟當時的林鄭政府面無愧色，自誇將一次過的現金項目和公共房屋等「須經濟審查的非現金福利」計算入內後，成功令44.1萬人脫貧，貧窮率亦跌至7.9%，拒認扶貧失敗，當然也不會有改善措施。

必須指出，歷屆特區政府都是嫌貧愛富，政策只知向大財團傾斜，扶貧不過走過場。正是這種敷衍輿論、心中無民的態度，致令扶貧政策搔不着癢處，花了大筆公帑便當功德圓滿，懶管窮人繼續瞓劏房，長者繼續老無所依，小孩繼續跨代貧窮，令問題積重難返。

現屆政府上場後，即由政務司司長陳國基領軍處理跨代貧窮問題，並推出「師友配對計劃」，可見新政府的確是有心人。問題是，本港貧富差距懸殊，僅為2,000名弱勢學生提供短暫的「師友配對」援助，顯然只是杯水車薪，市民期望政府在扶貧方面更有作為。勞福局局長孫玉菡早前承認，以相對貧窮概念制訂的貧窮線有不足之處，包括界定貧窮指標單一，忽略經濟發展等問題，政府會積極研究精準扶貧。外界預料《施政報告》會有更多着墨，不妨拭目以待。

說到底，貧窮問題之下包含許多社會問題，包括房屋、就業、醫療、教育等等，執政者必須有極大決心才有可能改善萬一。目前公屋輪候時間長達6年，港府口說增加供應卻苦無良方；疫情之下各行各業叫苦連天，醫療、教育亂象更非一朝一夕可以解決。港府最容易可以做到的，肯定是解除所有防疫措施激活經濟，否則別說窮人叫苦，全港各階層恐怕都只能攬炒。