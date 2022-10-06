世界視線：美國東北亞防線　南韓動搖不可靠

北韓又試射導彈跨越日本領空，這是歷來第7次，日本境內發出空襲警告。事後，日本、南韓、美國齊聲譴責，但北韓視若無睹，試射導彈已成常態。美日韓都無可奈何，空自焦急，等待北韓甚麼時候重啟核彈試爆。

在東北亞，即使美國在日本、南韓設有軍事基地，駐有重兵，甚至可藏有核武，卻對北韓無法可施。制裁、孤立一直弄不垮北韓政權，反而金正恩上台之後改變傳統的建軍戰略，以核彈、導彈為主導，一下子提升了北韓對美軍在日本、南韓以至關島、夏威夷的威脅，同時減輕了傳統軍備發展對經濟的負擔。美國主導的國際媒體無論怎樣宣傳北韓饑荒，北韓始終沒有出現政權崩潰的迹象。核武煉成後，北韓便如中國在上世紀60年代那樣，有了核阻嚇力量。

正因為打不倒北韓，南韓經濟發展，民族主義情緒高漲，兩韓統一便從軍事範疇轉至經濟、社會、文化。美國在韓戰之後扶持的獨裁政權抵擋不了社會上反專制的潮流，金大中上台後，與北韓和談頓成主流。美國推動的右派反動，僅足以輪流執政，且每任保守派的總統均以各種罪名下獄。以死脅迫金大中派系的盧武鉉，也阻止不了文在寅打敗朴槿惠當選總統。現任總統尹錫悅當選票數取勝極微，不足1%，國會是朝小野大，不具控制力，他本人主持對前任保守派總統的調查起訴，未必可得保守派的全力支持。缺乏足夠政治力量執行強硬政策，因此在對中國及北韓的政策方面便頗有政治空間，尹錫悅政府也不依從美國。美國眾議院議長佩洛西在竄訪台灣後訪韓，尹亦避而不見，他的政府不敢觸犯中國。

在美中之間的選擇，因為軍事協議的束縛，美國握聯合軍事指揮權，南韓不能反抗美國。可是，綜觀金大中以來的南韓政治，發展親中和與北韓和談，佔了主流，美國與當地保守派勢力不足以扭轉。此外，日韓世仇，南韓一直以超越日本為目標，日本發展停滯，南韓趕超更急。反日因素刺激起民族主義，反殖民、反帝國主義。南韓的民族主義是立足朝鮮民族，包括北韓，與日本對立愈烈，愈易反美，也愈傾向兩韓統一。而排斥日美便不免靠攏中國。

對美國來說，南韓不可靠，此所以AUKUS軍事聯盟不加上日韓，日本也不為美國真心信任。

研究所所長 陳文鴻