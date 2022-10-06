俄羅斯若敗，香港會怎樣呢？

中央政府必然恐慌，急於防備美國的乘勝進攻。或許，美國對中國啟動戰爭，不會在打敗俄羅斯後即時進行，美軍實力還需整頓，單靠在東亞的不足10萬駐軍，不可能對華啟戰。台獨政權也未必可以即時動員軍隊，日本更不可靠。在烏克蘭，美國的籌備組織是從2014年開始，8年後才誘使俄羅斯開戰。對華備戰時間不可能再長，因為中國亦正急急整軍備戰，美國早發動戰爭是在戰勝俄羅斯之後有士氣和國際聲勢可用，但要有突破口，台灣應是唯一的選擇，可武裝台灣軍隊，滲進海外反共組織和僱傭兵。這樣的部署也不是一年半載可以完成。

不過，俄羅斯在戰敗過程中，美國便會開始加強對華的制裁封鎖，在金融與經濟方面打擊，製造困難，引發中共領導層內部不滿與社會騷動；現時俄羅斯與伊朗的城市暴動，必然會在中國內地以至香港策動。在出兵侵略中國之前，美國多會用加強力度的顏色革命，希望不戰而打垮中共政權。俄羅斯一敗，中東各國的石油、天然氣供應便會跟從美國的政治指揮，對華限運，甚至停供，以此對中國實行各種藉口制裁。中國面對的困難會相類於今天的歐洲，差別是中國不像歐洲可以有美國的油氣供應。

中國面對的挑戰，再不是上世紀五、六十年代的簡單封鎖可用自力更生應付，現時整個國家對油氣依賴巨大，新能源還未可替代，美國斷供油氣，必然引起更嚴重的打擊。配上美國動員多年潛伏於中國國內的勢力，由此發動的城市暴動、顏色革命會更難鎮壓。中國領導層內部也會在危機之前出現分歧，形勢會是十分惡劣。

香港作為國際金融中心，必然首先面對雙重攻擊，一是對港元和香港金融市場的衝擊，也包括人民幣離岸市場；二是再次的城市暴動。香港的精英在美國的龐大勢力壓迫之下，難以堅持抗拒。或許未必與美國呼應在港舉事，但政府管治仍必然十分艱難。經濟不景，移民外逃，這會是近似二次大戰日本侵佔香港時的情況，雞飛狗跳。美國若勝券在握，要留香港作未來美國全球體系的組織成員，還要扮演一定角色，美國也許會對香港留有餘地，招攬支持附從者。

這樣的情景將會是中國復興的災難，中國能讓俄羅斯被美國打敗、收編，而帶出這樣的後果嗎？